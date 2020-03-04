防止疫情瘫痪政府机关台湾规画采「异地办公」或「分区办公」

Nexu Science 与都柏林三一学院共同创建的新冠病毒模型，

为了防范疫情一旦升温，中央政府办公室若一人感染新冠肺炎，整间办公室人员遭到隔离，将影响政府运作。台湾最高行政机关「行政院」透露，目前展开「异地办公」的规划，将院内各单位划分成两部分，三分之二人员留在原地办公，三分之一移到不同栋的办公室，甚至可能移到行政院区以外的办公地点。而原本就在「院本部」以外的单位，也会利用现地空间规画分区办公，确保部门可以持续运作。

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行政院官员今天透露，行政院人事行政总处已通令各机关部会，要做好异地办公及备援的准备，避免一旦疫情升温，发生一人确诊，整个单位都将被隔离无法执行业务的情况。

台湾总统府日前也曾表示，未来疫情若升温，总统府将考虑采取分区、分组办公的模式因应。

据表示，未来如果实施「异地办公」，在外办公的人员主要是使用笔记本计算机，利用无线网络联机；至于开会，可以采用视讯。据了解，台湾最高行政机关行政院，平时也有将资料做「异地备份」，以便机房一旦遭到网络病毒感染或黑客攻击，还有备援系统可用。

不过台湾官方的相关规划目前都还是纸上作业的阶段，正在评估可行性，也在逐步检视相关设备是否足够。

过去在非典（SARS）期间，台湾行政院就曾采取过类似的做法，也是每个部门分成两部分，各自在不同办公室办公，用防火门将院本部整栋建筑物分隔成几个区域，每个区域的人员上班下班走不同的门进出，以防止传染。

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