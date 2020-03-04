防疫伪劣产品流行 防疫指挥部中招购入劣质消毒液

中国武汉肺炎疫情严重，防疫物品供应紧张，不少伪劣物品应运而生，检察院处理案件显示，有不法份子把二、三层纱布缝制，冒充一次性医用口罩；部份人出售过期十年且发霉变质的口罩；更有人把劣质消毒液卖给政府防疫指挥部。高检厅长郑新俭批评，有关行为严重危及人民和前线医护和防疫人员的健康安全，严重影响防疫工作，危害极大，必须从严惩治。

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最高人民检察院今(4日)早在官网公布新冠肺炎疫情以来的相关执法工作，指截至昨日，检察机关处理6428宗与疫情相关的刑事罪案，涉及8595人；并就1546宗案件逮捕1826人；审查提起公诉962宗案件，涉及1144人。当中以诈骗罪和制假售假类犯罪为主，其次是包括非法猎捕的破坏野生动物资源类犯罪。

高检官网同时发布第四检察厅厅长郑新俭就该院公布第四批典型案例作出响应，指这批典型案例与经济犯罪有关，包括产销伪劣产品、销售不符合标准的医用器材、哄抬物价，涉案物品主要涉及紧缺的防疫物资，例如口罩、消毒剂、酒精等，他透露，有防疫物品被提价高达10至20倍，例如有疑犯把疫情前售价2元的「84消毒液」提价至38元，六天内便谋取了非法经营额100余万元人民币。

他续称，疑犯犯案主要通过网络销售，而由于网络有利跨区域销售，出货及送货快，涉及范围又广，令办案取证有难度。

为加强打击，郑新俭表示，检方会以快立、快侦、快捕、快诉、快判为原则，以儆效尤，例如浙江仙居检察机关处理方某某销售伪劣产品一案，从立案到一审判决只用了八天，做到第一时间向社会传递从严惩治信号。

据初步统计，检察机关介入、办理妨害疫情防控经济犯罪的案件有1086件，涉及2251人。

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