韩媒指新冠初期禁止大陆人入境 台湾成功控制疫情

朝鲜日报今天说，台湾虽毗邻中国新型冠状病毒（COVID-19）发源地，同时也是最大扩散国的中国，但成功阻止了疫情的社区扩散。据外媒《The Diplomat》称，台湾之所以能够成为应对新冠的“模范”，其秘诀是政府迅速控制出入境防止病毒的社区扩散，并通过畅通无阻的信息共享，向民众提供了准确的信息。

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据朝鲜日报报道说，台湾新冠疫情初期禁止中国大陆人入境，成功控制疫情。当地时间3日，亚太地区国际局势专业媒体《The Diplomat》介绍了台湾在新冠疫情扩散至全亚洲的情况下，成功阻止疫情扩散并同邻近国家和地区形成鲜明对比的原因。

据韩国疾病管理本部称，截止至韩国时间4日上午，台湾的确诊病例和死亡病例分别为42例和1例，扩散程度明显低于中日韩等其他亚洲国家和地区。在明确武汉新冠对公共卫生造成严重威胁的事实之后，台湾政府也进入了警戒状态，并控制航班的运行。台湾政府规定自2月10日至4月29日，除大陆的五个国际机场以外，其余城市往返台湾客运航班暂停飞航。

据该媒体称，在采取上述措施后，往返于大陆和台湾的航班班次和乘客数分别减少了88%和92%。据台媒当天报道称，台湾最大的航空公司——中华航空，受武汉新冠疫情的影响，2月至4月取消了6500个航班。而在意大利、美国等国也出现社区扩散情况后，自本月起，除亚洲以外，还将追加取消飞往欧洲和美国的航班。

该报道说，此外，该媒体2月27日还对中国和台湾社会进行比较并分析称：“除了公共保健基础设施之外，保障信息共享自由的台湾民主主义体制的疫情应对能力优于中国的权威主义体制”，“这也证明了信息共享自由是武汉新冠疫情的最佳应对策略。”

台湾自1月起成立中央流行病防治指挥中心（CECC），几乎每天举行新闻发布会公布武汉新冠相关政策和信息，澄清错误信息。台湾政府担忧主张台湾社会新冠疫情未得到控制的虚假信息，最近几周持续通过官方事实确认中心予以应对。

该报道说，另外，民间团体也出面成立事实确认机构向人们传播正确的信息，一家软件开发公司还开发出了能够实时查看台湾全域便利店和药店内上架的口罩数量的地图。

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