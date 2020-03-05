中国候选人王彬颖何故落选世界知识产权组织总干事

在美国的努力游说下，新加坡候选人邓鸿森击败中国候选人、现任副总干事王彬颖。英国金融时报今天说，中国在联合国的影响力日益提高，令美国变得警惕，开始采取对抗行动。报道指由中国人担任领导职位的组织有联合国粮农组织(FAO)，联合国工业发展组织(UNIDO)，国际电信联盟(ITU)，和国际民航组织(ICAO)。据美国和欧洲官员表示，北京方面还在谋求大量初级岗位，以长期支持中国在联合国的发展。据WIPO前副总干事詹姆斯•普利(James Pooley)称，让中国执掌一家致力于保护知识产权的全球机构，“就像让一只狐狸看守鸡舍”。

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据英国金融时报今天报道说，中国候选人落选世界知识产权组织总干事。消息说，在美国的努力游说下，新加坡候选人邓鸿森击败中国候选人、现任副总干事王彬颖。在一次美国行动的帮助下，中国籍候选人未能成为世界知识产权组织(WIPO)——及其管理的25万个专利——的掌门人，这是美国阻止中国在联合国(UN)影响力的更广泛行动的一部分。

据WIPO在周三表示，新加坡知识产权局长邓鸿森(Daren Tang)获得该联合国组织的新任总干事提名，该组织将于5月召开特别会议确认这一提名。根据知情人士的消息，在第二轮投票中，邓鸿森以55票比28票击败了现任WIPO副总干事、曾任中国贸易官员的王彬颖。

该报道说，邓鸿森获得提名之前，华盛顿方面发起新一轮攻势，限制中国在联合国的影响力。在北京方面去年赢得第四个联合国机构领导职位后，特朗普(Trump)政府变得很警觉。在联合国15个专门机构中，其他四大安理会常任理事国担任领导的机构都不超过一个。美国决定在国际组织上对抗中国影响力之际，正值美中发生贸易冲突——知识产权是其中的重要问题。

据国际危机组织(International Crisis Group)的联合国事务主任理查德•高恩(Richard Gowan)表示说，“这是华盛顿方面的一大胜利，显示出北京方面从此无法不受阻拦地占据联合国职位。” 理查德•高恩(Richard Gowan)表示，“许多美国盟友，包括欧洲国家，都暗暗松一口气，因为美国更有效地对抗了中国的多边权力游戏。”

一名特朗普政府高级官员告诉英国《金融时报》，中国努力提高在联合国机构中的参与度，这名特朗普政府高级官员说，“反映了其更广泛战略：扩大中国在国际组织中的影响力，获得对联合国标准制定机构的控制权”。据这名官员补充说：“北京方面的努力旨在重塑国际体系，以服务本国的政治和经济利益。”

该报道称，知情人士称，作为特朗普政府任命的对抗中国在联合国日益上升的影响力的新特使，马克•兰伯特(Mark Lambert)陪同美国代表团赴日内瓦，参加为期两天的投票。

由中国人担任领导职位的组织有联合国粮农组织(FAO)，联合国工业发展组织(UNIDO)，国际电信联盟(ITU)，和国际民航组织(ICAO)。美国和欧洲官员表示，北京方面还在谋求大量初级岗位，以长期支持中国在联合国的发展。

一名美国国务院官员表示，去年北京支持的候选人被任命为FAO领导人，这为华盛顿方面敲响了警钟。

WIPO前副总干事詹姆斯•普利(James Pooley)称，让中国执掌一家致力于保护知识产权的全球机构，“就像让一只狐狸看守鸡舍”。他表示，这将意味着中国可能有机会“先于任何人探知世界未来技术的秘密”。据普利表示，一位下了决心的总干事，可能会突破各种技术保护去访问《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)。在该条约之下，每年有来自逾153个缔约国的25万项专利在被批准前在此保存约18个月。

英国金融时报说，美国2017年的一份报告称，中国当事人每年造成美国2250亿至6000亿美元的知识产权损失。然而，中国驻伦敦大使刘晓明在本周写给英国《金融时报》的一封信中表示，对中国“偷窃”知识产权的指控毫无事实依据。

消息称，中国候选人王彬颖担任世界知识产权组织副总干事已经长达10年之久。

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