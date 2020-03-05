中国疫情消除在望? 专家预说下月底可解放口罩

中共中央指导组专家组成员、学者张伯礼分析疫情资料，认为武汉市有望到3月底基本没有新增确诊的武汉肺炎病例；他并估计到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢复正常生活。

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据中央社今天报道说，中国专家指：4月底湖北以外可摘口罩正常生活。中共中央指导组专家组成员、学者张伯礼分析疫情资料，估计到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢复正常生活。

该报道称，人民日报app在3日采访了中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，谈接下来2019年冠状病毒疾病的疫情走势。张伯礼从1月27日进入武汉，他分析疫情演变资料后表示，目前来看，全国除湖北以外其他地区，2月底新增病例基本“清零”；湖北省除武汉市以外其他地区，3月中旬估计能基本清零；武汉市有希望到3月底实现基本清零。

报道称，但他也说，“清零”不是绝对，偶尔还是会出现几个新增病例，但这是疫情整体发展的趋势。

根据中国国家卫健委资料，3月4日，31个省市区武汉肺炎新增确诊病例139例，其中有131例在武汉；全国新增疑似病例143例。中国累计确诊8万409例，累计死亡病例3012例。

据该报道说，至于何时民众才能摘除口罩过日子，张伯礼估计，4月底除了湖北以外，中国其他省市基本就可以摘口罩恢复正常生活生产秩序。湖北省特别是武汉市，可能要比全国晚1个月左右。但是，他说自己不主张那么着急摘口罩，“口罩还是慢一点摘比较好”。

据张伯礼说，就算全国都没有新冠肺炎新增确诊病例了，少聚集、勤洗手、戴口罩的好习惯，也要保持一段时间。毕竟，现在国外疫情的形势还是很严峻，要防范输入性病例。

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