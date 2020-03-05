中国称会向受疫情影响国家提供帮助 并乘势加强在世卫科研参与

正当中国官员声称武汉肺炎疫情防控形势积极向好、全球感染个案却升至95000多宗、死亡人数增至3283人之际，中国副外交部长马朝旭表示，愿意向疫情比较严重的有需要国家提供力所能及的援助，并会推荐中国相关机构成为世界卫生组织新冠病毒监测参比实验室，推动中国深入参加国际科研合作。

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中国卫健委公布，中国内地截至4日午夜，累计武汉新型肺炎病例80409宗，3012人死亡，当中，单是昨日，新增病例139宗，31人死亡。根据纪录，内地每天新增个案呈减少趋势，近三天均在一百余宗之间徘徊，不少官员表示，疫情防控形势向好，但不能放松工作。

不过，新型肺炎在欧洲扩散，意大利更有107人因病死亡，成为中国以外最多人感染新型肺炎死亡的国家，而伊朗亦有92名病患死亡。根据新加坡亚洲新闻频道的实时更新网站，中午时全球有95103人感染武汉肺炎，3283人死亡。

马朝旭今(5日)早在国务院新闻办公室举行的记者会上表示，中国全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，但在全球呈扩散蔓延态势，中方在做好国内防控工作的同时，积极开展抗击疫情国际合作，包括分享防控措施、诊疗方案、派遣医疗团队，他表示，中方愿意向疫情比较严重的有需要国家提供力所能及的援助。

他补充，期望世卫组织能够进一步促进国际合作，特别是要向一些防护能力薄弱的发展中国家，包括非洲国家，提供更多的帮助和援助。在这方面，中国会加强同世卫合作，为向一些疫情严重、有急需需要的国家提供帮助。

中国亦欲乘疫情加强在国际科研的参与。马朝旭指出，今后将继续在世卫框架下开展技术合作，准备推荐中国有关机构成为世卫新冠病毒监测参比实验室，向世卫分享诊疗和防控等技术方案，推动中国科研单位和科学家「深入参加」世卫牵头的国际科研合作，积极推荐专家利用世卫向受疫情影响的国家提供技术支持，为全球共同抗击疫情作出贡献。

马朝旭强调，病毒无国界，任何一个国家都不可能独善其身，必须同舟共济，加强合作。而在中国疫情爆发后，中国已接受了62个国家和7个国际组织捐赠口罩、防护服等疫情防控物资，中国将铭记在心。

但他同时批评「少数国家」采取的过度反应，中国已就此表明立场，与各国协商沟通，最大限度减少对中外正常人员和经贸往来造成的影响。至今，中方已由世界各地协助接回1300多名滞留海外的中国公民。

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