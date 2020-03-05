新冠病毒 遭感染者 80%反应温和？

本台RFI法语记者采访巴黎14区医院的法国传染病学专家，谈面对Covid-19病毒疫情的最脆弱群体。

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中国上海 摄于 2020年3月5日 星期四 Un moyen de prévenir le Coronavirus, prise à Shanghai en Chine, jeudi 05/03/2020. REUTERS/Aly Song 路透社

据本台法广RFI法语记者的报导，中国研究人员认为，在全球范围造成恐慌的新型冠状病毒，死亡率为3%，超过80%遭感染者的症状反应温和。严重病情尤其出现在高龄人群，原因是由于免疫力的降低。中国近期针对77 000人所开展的一项研究，为让世人增进了解新冠病毒提供了一些细节。就此，巴黎14区Hôpital COCHIN的传染病学专家在接受本台法广RFI法语记者采访时介绍说：

CHINE; FRANCE _Enrobé Nicolas 20200305 Desk jour Coronavirus Enr C09 Son Expert Infectiologue au micro de RFI français Valérie

法国传染病学专家（Expert français）: “最脆弱的群体是老年人，出现并发症和死亡的风险从60岁开始攀升，尤其是70岁。还有那些有心血管疾病 ̖ 肺病 ̖ 糖尿病等，心脏疾病主要是心脏衰竭的问题。如果肺功能还有问题，那个人的心脏就更难支撑，就会出现更加严重的状况-心脏代偿失调。糖尿病，人们知道这会降低免疫力。还有糖尿病可能会引发心脏问题。那将会是加重这一疾病的因素之一。”

以上是本台法广RFI法语记者采访巴黎14区Hôpital COCHIN医院的传染病学专家，谈面对新冠病毒疫情最脆弱的群体。

法国政府发言人周三表示，这一疫情当前在法国的发展，似乎将难以避免宣布病毒的传播进入第三阶段。

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