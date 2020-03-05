韩国禁止口罩出口 推行实名限购

面对严峻的新型冠状病毒Covid-19（俗称“武汉肺炎”）疫情，韩国政府宣布完全禁止口罩出口，并推行以身份证实名限购，每人每周两片。

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中央社今天2020年3月5日周四发自首尔报导，综合韩联社等国际媒体的消息，韩国政府当天召开的临时国务会议做出决定，为解决国内口罩供不应求的问题，宣布完全禁止口罩出口，并提高公卖口罩所占总体产量的比重，从目前的50%提升至80%，但每人每周仅限购买两片，而且在购买时需出示身份证件，以避免重复购买。

韩国 ： 排队买口罩 2020年3月4日 星期三摄于大邱 Des Coréens font la queue pour acheter des masques dans un magasin de Daegu, mercredi 04/03/2020 © REUTERS/Kim Kyung-Hoon 路透社

同一报导提到，韩国各地药局预计将在明天6日可以完成设置验证系统，在6日至8日三天里，每人的购买额度为2片。9日周一开始为新一周计算。药局以外其它系统的设置还需一些时间，在完成设置前将以每人一片的方式出售。

此外，为了分散购买口罩的人流，韩国当局还做出规定，周一是出生年份尾数1和6民众的购买日；周二是出生年份尾数2和7民众的购买日；周三是出生年份尾数3和8民众的购买日 ； 周四是出生年份尾数4和9民众的购买日；周五是出生年份尾数5和0民众的购买日；周六和周日的口罩销售则不受以上限制。首尔当局还表示，预计可在一个月内把口罩产量从目前的每天1000万片，提升至每天1400万片。届时，公卖口罩数量最多可达每日1120万片。

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