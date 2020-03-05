全面禁止中国人野生口福梦难 当局速撤龟鳖禁令

中国宣布全面禁食包括龟与鳖在内野生动物后，引发龟鳖养殖业反弹。对此，中国农业农村部昨天紧急发出通知，将中华鳖（甲鱼）与乌龟列入水生动物管理，这也代表甲鱼与乌龟今后在大陆还是可以养殖食用。中国官方认定性感肺炎疫情起源于食用野生动物。但按照中国官方的定义，水生动物不列入全面禁食野生动物的范围内。

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据中央社今天报道说，禁食野生动物引反弹，中国官方紧急排除鳖与龟。

中国官方认定性感肺炎疫情起源于食用野生动物。中国13届全国人民代表大会常务委员会2月24日表决通过一项决定，宣布将在“野生动物保护法”的基础上，扩大法律调整范围，确立“全面禁止食用野生动物”的制度。深圳人大常委会官网隔天公告“深圳经济特区全面禁止食用野生动物条例（草案征求意见稿）”，祭出最严“禁食令”，并在草案说明强调，经人工繁育、饲养的龟、甲鱼、蛇、鸟、昆虫等野生动物，也具有不小的疫病传播风险，无法保证食用的安全性，因此也将上述动物排除在可食用动物范围之外。

该报道说，但是官方这种惯常的“一刀切”政策，已严重冲击相关水产的养殖业生计，尤其是龟、甲鱼、牛蛙这类餐桌上常见的两栖动物，是否也在禁止之列，引发争议与反弹。

报道引据中国经营报消息，近日，广东省龟鳖养殖行业协会、湖南省龟鳖产业协会、杭州市龟鳖行业协会等行业协会在网上发文呼吁，恳请深圳市人大常委会法工委等部门三思，勿将龟鳖列入禁食行列。

农业农村部主管的中国水产杂志社微信公众号“中国水产”3日也发文指出，2018年大陆中华鳖养殖产量31.9万吨，产值逾人民币300亿元，从业人员几十万。中华鳖养殖产业链上游有苗种、饲料，下游有流通、加工、餐饮，带来的产业链总产值达数千亿元，全国20几个省份都有养殖。该文章强调，据文物考究，中国人工养殖食用龟鳖已有7000余年的历史。根据目前龟鳖类流行病调查结果来看，没有从龟鳖类动物体内分离到冠状病毒的报导，更没有发现龟鳖类水产动物与冠状病毒有任何直接联系；也没有任何实验可以证明，冠状病毒可从龟鳖类回传至哺乳动物。

该报道说，对此，中国农业农村部4日紧急发出“农业农村部关于贯彻落实全国人大常委会革除滥食野生动物决定的通知”，将中华鳖、乌龟等列入水生动物相关名录的两栖爬行类动物，按照水生动物管理。

按照中国官方的定义，水生动物不列入全面禁食野生动物的范围内。

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