加拿大实验室指 武汉疫情爆发前 中国封锁肺炎人传人等关键词

武汉新冠病毒肆虐、荼毒全球，至今约95000人被感染、84个国家沦陷。根据美国世界报报导引述加拿大多伦多大学近日发表研究报告指出，早在去年底，中国对外宣布疫情爆发前，曾经持续几个星期封锁网路上与新冠肺炎相关的关键词，包括“肺炎”、“人传人”、“病毒”等用词。

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美国世界报北京特派记者引述加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）3日公布的研究指出，早于去年底，中国社交媒体就在网上封锁与病毒相关的关键词，

这些被封锁的关键词，其中包括：新冠肺炎实况、人与人之间的传播，批评地方官员及与新冠病毒（COVID-19）有关政策的用词。除上述词句，另包括「武汉不明肺炎」、「武汉衞健委」、「预防流行病」等。

这家加拿大实验室表示，这次调查的重点是为腾讯旗下的通讯平台微信（WeChat）和欢聚时代公司的影片直播平台「YY」，在去年12月至今年2月期间审查中国网友们网上帖子的情况。

该报告还发现，在12月底至2月中，大约500个关键词或句子被YY平台和微信封锁。

世界报还指出，而医师李文亮在社交媒体提到出现疫情后的第二天，亦即12月31日，YY平台就在黑名单加了45个词，包括「武汉不明肺炎」、「武汉海鲜市场」、「沙士变异」、「爆发SARS疫情」、「P4病毒实验室」等、「死亡病例+肺炎+死亡人数」这类综合词也受到封锁。

报导最后还说，去年12月31日，其中的直播平台「YY」开始审查与新冠病毒爆发有关的关键词。与此同时，中国的微信也广泛进行审查与病毒有关的内容，包括关键讯息和中立讯息，并于今年的2月，更加扩大审查信息帖文的范围。

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