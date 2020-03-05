原本两会开会日 中国企业与员工历经裁员降薪和公司倒闭之苦

新冠肺炎疫情的爆发导致中国经济增速大幅放缓，难以维持或恢复运营的企业不得不降薪、裁员，或者干脆关门大吉，这给中国就业市场带来了新的压力。美国媒体报道说，虽然一些公司极力争取尽快让工厂复工并提升业务，但隔离和政府的其他限制措施使得企业难以实现这个目标。中国工业和信息化部的一项调查显示，截至2月末，中国中小企业只有30%恢复正常运营。新冠肺炎疫情在中国的蔓延给居民生活和企业经营带来了严重的冲击。

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据华尔街日报今天报道说，新冠肺炎疫情让中国企业员工历经裁员降薪和公司倒闭之苦。

据该报3月5日报道，由于新冠肺炎疫情的冲击导致的裁员可能会进一步抑制消费支出并削弱中国经济，外界早已预计第一季度中国经济增速将明显放缓、甚至会出现萎缩。

该报道引述咨询机构武汉芝华商业数据分析有限公司（China-America Commodity Data Analytics）首席执行长黄劲文说，他的公司在武汉有20名员工，已经裁掉了18个，他没有选择，因为面对当地严重的疫情以及政府采取的隔离封锁措施，公司已经无法经营。他说，封城开始时他的员工很多都在中国其他地方，无法返回武汉，难以为客户提供服务，也很难继续获得收入。据他认为中国已经进入了衰退。他说：“如果情况好转，那很好。如果没有好转，我将在美国开始我人生的新篇章。”

该报道称，其他中国公司面临同样的问题。拥有逾1.2万员工的在线二手车交易平台优信（Uxin Ltd）在给部分员工的一封信中称，由于经营困难，3月初开始安排员工停工待岗并降薪，将按照各地政策支付最低生活保障。

优信3月5日称，已采取一系列措施快速调整业务以实现长期增长，包括在员工支持下实施基于工作量的人员配备临时计划，以节省成本。

虽然一些公司极力争取尽快让工厂复工并提升业务，但隔离和政府的其他限制措施使得企业难以实现这个目标。中国工业和信息化部的一项调查显示，截至2月末，中国中小企业只有30%恢复正常运营。

该报道还引述中国招聘网站智联招聘在2月中旬对8,000多家公司的调查显示，近三分之一的公司计划裁员，46%的公司称可能无法按时支付薪水。有分析人士称，疫情对中国劳动生产率和供应链造成干扰，预计将使上半年外国投资规模大幅下降，但不太可能抑制投资者对较长期投资的兴趣。

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