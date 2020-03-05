吹哨罪平反 李文亮等今获追授“防疫先进称号”

中国国家卫健委、人力资源社会部、中医药管理局5日印发《关于表彰全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人的决定》，对新冠肺炎“吹哨人”武汉中心医院医师李文亮等34名于疫情中过世者追授“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号，获奖个人可享受省部级表彰奖励获得者待遇。

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据东森新闻今天报道称，中国追授李文亮等34名过世者“防疫先进称号”，享省部级奖励待遇。

据该报道称，中国官方本次的表彰对象分为三大类，首先是团体，授与了北京大学第一医院重症救治医疗队等113个集体“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体”称号。

第二类为个人，授与丁新民等472人“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号。

第三类为疫情中过世者，追授李文亮、刘智明、夏思思等34人“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号，获奖个人享受省部级表彰奖励获得者待遇。

该报道说，获追授者中，李文亮为武汉中心医院眼科医师，在官方尚未公开疫情前，就在医师的群组中通知此事，但却被警方以涉“散布谣言”训诫，在疫情大规模爆发后，被许多人称为“吹哨人”，但不久后也感染新冠肺炎过世，时年33岁。刘智明为武汉武昌医院院长，是首名感染新冠肺炎过世的医院院长，时年50岁。夏思思为武汉蔡甸区人民医院医师，在一线接诊病人时遭感染新冠肺炎过世，时年29岁。

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