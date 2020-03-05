新冠疫情中国线上上课 创新与屏蔽及封网进行时

随着新冠疫情在中国持续蔓延，绝大多数中国大学和中小学已将教室搬到网上，要求学生们在线上课。但令人措手不及的是，很多老师发现自己因发布“违规图片”或讨论政治议题遭到封禁。据英国媒体说，敏感内容涉及宽广，防不胜防。

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据英国广播公司报道说，新冠疫情：中国学生集体在线上课，老师却因“违规”被屏蔽。按照惯例，中国的新年假期原定于1月30日结束。对于学生来说，通常在元宵节（2月8日）前需要返回学校，但持续的新冠肺炎疫情让中国决定延迟开学。中国媒体报道说，全国90%以上的学校已经开通了网上授课。由于新冠肺炎疫情，北京清华大学的大学生们如今也通过网络在家在线上课。随着新冠疫情在中国持续蔓延，绝大多数中国大学和中小学已将教室搬到网上，要求学生们在线上课。

但令人措手不及的是，很多老师发现自己因发布“违规图片”或讨论政治议题遭到封禁。该报道说，很多教师对于平台和审查人员的过度反应感到困扰，一些学生也在社交媒体上表达了他们的不满。

据21岁的夏上乐在江苏一所大学就读护理专业。她对BBC说，不久前她的老师因在上课时发布了一张外科感染的效果图而被屏蔽。“还有一次，老师给我们放了一个做胃镜的视频，结果还没放几秒钟就被停止了，”夏上乐说。“老师只能下课，把文件发到群里让大家自己看，”夏上乐说。她的老师的经历并非罕见。在中国社交媒体上，#医学生上网课有多难#日前成为微博的热门话题，阅读量接近1亿，很多网友纷纷留言他们哭笑不得的经历。

在一个例子中，一名妇产科护理学教师通过聊天应用QQ在线授课，但仅过了几秒钟就遭到封号。她随后在微信上说，回想很久后，认为“估计是提到了外生殖器解剖”。这位妇产科护理学教师说，“我一个教妇产科的，你让我讲啥？估计我所有的专业名词都涉黄。”该报道引据一名生物老师据称在课程直播时遭到平台封禁。但因在线教课，而被处罚的远非只有医学教师。在短视频平台抖音上，一名政治老师因使用“敏感”政治词汇而被封禁，直接从课堂上“消失”。

据bbc说，中国拥有严格的互联网管理法规，任何被视为是色情、暴力、政治敏感及歪曲历史的内容，都可能遭到处罚，这种审查通常由官方与互联网公司的合作来进行。该报道引据《南华早报》消息，在河南中部一所中学教历史的王老师表示，她的包括试卷在内的教学材料，疑因为包含政治敏感词，无法通过社交软件发送给学生们。“这个学期我们学中国古代政治制度史，必须使用‘独裁’、‘君主制’和‘官僚主义’等词语。我想可能因为这个无法发送，”王老师说。“其他班有同样的情况。”

在微博上，一名山东青岛的网友遇到类似的情况。她表示，自己在网课直播平台里回答历史老师有关《共产党宣言》的问题，但她的答案遭到了屏蔽。就连以英语进行的课程，有时也“难逃法网”。社交媒体上的图片显示，一名英语老师在聊天群中向学生讲解阅读理解，但被系统提示“该群因涉及违法违规内容，已被永久封停”。

“为了避免出现不合规的情况，现在往往通过关键词处理，就会有一刀切的问题，”中国教育学者、上海交通大学教授熊丙奇对BBC说。“官方的担心是，之前一个老师面临的是小众范围，现在可能是成百上千个学生。”

据时评人“五岳散人”对此提出批评。他反问道，这岂不是意味着网络平台受众的分辨能力、自我管理能力连未成年人都不如？

该报道说，按照惯例，中国的新年假期原定于1月30日结束。对于学生来说，通常在元宵节（2月8日）前需要返回学校，但持续的新冠肺炎疫情让中国决定延迟开学。中国媒体报道说，全国90%以上的学校已经开通了网上授课。据夏上乐说，她所在的大学在2月17日通知她们开始上课，但不要前往学校，而是在家通过QQ、腾讯课堂、钉钉等平台进行上课，每天上午下午各一个小时。据她说，“来上课的人其实蛮多的，能有95%，但是注意力总是被转移，上课也经常遇到哭笑不得的事情，”她说，“比如总有人忘记关麦克风，结果和家长吵架全班都听到了。还有老师点我回答问题时，因为系统问题我没办法（点击）举手。”

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