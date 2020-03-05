新冠疫情始发于中国但不一定源自中国  法国专家如何看？

中国国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山2月27日在广州市政府新闻办在广州医科大学举办疫情防控专场新闻通气会首次提出尽管新冠疫情始发于中国，但是病毒的来源不一定是中国。钟南山此言引发网络舆论纷纷，有评论甚至批评钟南山已经成为中国官方的传声筒。有传闻说他此后又否认做过上述表述。3月4日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会再度引述钟南山的话对病毒来源是否是中国提出疑问，他说：“世卫组织将新冠病毒命名为“COVID-19”，就是不将该名称同任何地区和国家相联系。中国权威呼吸病专家、中国工程院院士钟南山曾表示，疫情首先出现在中国，但不一定发源在中国。”全世界已经有超过80多个国家出现确认病例，由各国的学者存入国际病毒基因库的基因序列已经达到135个，对这些病毒的基因序列分析是否可以得出病毒来自何处的结论？对此，法广专访了一位不愿意透露姓名在中国工作多年，密切跟踪新冠疫情的法国病毒研究专家。

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法广：您认为中国官方与学者有关新冠疫情始发于中国但不一定源自中国的言论是否有依据？

法国学者：当然，我们不能绝对的排除这种可能。我不知道他们这么说是否有证据，从目前各国公布的基因序列来看，应该可以推理出来自武汉的病毒是源头。

法广：用通俗的话来说，是否可以说，武汉的病毒比所有其他的病毒都出现得早，是所有病毒的爷爷，所以它是第一个？

法国学者：可以这么说，除非他们找到了比爷爷年纪更大的病毒，但是，到目前为止，好像并没有看到。

法广：中国官方一方面说正在寻找病毒的源头，另一方面又正在拆除武汉的华南水产市场，这是否有些矛盾？

法国学者：我并不认为，因为他们早已把华南水产市场查遍了，现在拆除不存在消灭证据的可能，我觉得这是为了让民众放心。

法广：有传闻说新冠病毒很可能是由于武汉实验室安全疏忽外泄而造成，您在中国实验室工作多年，您所在的实验室安全措施怎么样？

法国学者：我们这里的安全措施十分严格，甚至比法国本土还要严格，我觉得是中国人唯恐出现安全事故，我们有时候都觉得严厉得有些过分。

法广：您一定知道新冠疫情爆发不久印度学者曾经公布了一篇文章，怀疑病毒里面有人工介入的成分，您怎么看？

法国学者：这已经被业内人士认为是有问题的文章，并不是他们的发现有问题，而是他们因此做出的推论有问题，他们自己也承认了。

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