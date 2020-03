新冠疫情让中国污染猛降

英国媒体引述一项新的分析显示,新冠疫情导致的经济放缓已令中国减少了相当于整个英国六个月的碳排放量。这份分析凸显了此次疫情对全球第二大经济体中国的影响。

据芬兰研究机构能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)表示,在截至3月1日的四周内,中国的二氧化碳排放量据估计减少了2亿吨,大致相当于荷兰或乌克兰每年的排放量。该机构的首席分析师劳里•米吕维尔塔(Lauri Myllyvirta)表示,新冠疫情“对经济活动和排放的影响是空前的”。

该报道说,与去年同期相比,在截至3月1日的四周内,中国发电厂的煤炭消耗量和炼油产能利用量都下降了三分之一以上,原因是随着疫情的蔓延,中国大部分工业基地都陷入了停顿。然而,自从中共领导层上周下令复工复产以来,由国家主导的重工业已加大产出,工业枢纽的钢铁产量、石油开采量和煤炭消耗量也接近了前几年的水平。

疫情爆发前,研究人员预测今年全球碳排放量将与去年持平或小幅上升。《自然气候变化》(Nature Climate Change)期刊发表的一项研究显示,2019年,燃烧化石燃料产生的碳排放量增长了约0.6%,低于2018年2.1%的增幅。那些努力想遵循《巴黎气候协定》的人士通常会欢迎减排。但经济学家指出,从长远来看,应对病毒的举措可能会抑制向低碳经济的过渡。

能源经济学家尼古拉斯•斯特恩(Nicholas Stern)表示:“中国的二氧化碳排放量已经降低,但并不是以我们期望的方式。”据他说:“如果病毒继续像现在这样快速蔓延,今年全球经济增长可能受到重创,GDP增长率可能会在0到2%之间。”

2008年全球金融危机后,全球碳排放量也下降了,2009年下降了1.3%。但一年内这些成果基本上就消失殆尽。2009年,北京方面4万亿元人民币的刺激计划是当年中国二氧化碳排放量增长10%的一个重要因素,据估计,建筑业约占这一增长的70%。

该报道说,到目前为止,中国政府还未出台类似的刺激计划,以应对疫情带来的日益严重的经济后果,只是采取了一些临时措施,如向陷入困境的小企业提供信贷支持。一些经济学家预测,一轮基建支出狂潮很快就在所难免。由于准备修建道路、医院和地铁以支持增长,1月和2月,中国各省通过出售地方政府债券创造了创纪录水平的债务。据米吕维尔塔表示:“回归传统的经济刺激手段可能会导致未来几年排放量增加,除非赋予清洁能源和其他绿色投资优先地位。”

英国金融时报认为,中国的经济放缓已使大城市的空气质量有所改善。与去年同期相比,上海空气中的细颗粒物(PM2.5)含量已下降36%。能源与清洁空气研究中心的数据显示,由于交通出行减少,中国所有大城市的二氧化氮水平都下降了30%至50%。

