新冠肺炎疫情威胁世界经济 中国增长预低5.6%

图为美国洛杉矶一港口 2019年9月14日照片

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周三表示，冠状病毒疫情的迅速蔓延，使得2020年实现更强劲经济增长的希望落空。她补充称，该组织189个成员国中，目前有三分之一报告有感染病例。她认为中国增速将低于5.6%。

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据法新社报道，新冠肺炎疫情，IMF指威胁世界经济。国际货币基金（IMF ）总裁格奥尔基耶娃今天呼吁针对2019年冠状病毒疾病疫情采取全面、「毫无遗憾」的因应，说这波疫情对全球经济构成「严峻威胁」。据格奥尔基耶娃说：「在此难以预料的时刻…因应措施过多好过不足。」她并警告，新冠肺炎疫情拖累下，全球经济成长率将低于去年的2.9%。

格奥尔基耶娃告诉媒体，武汉肺炎疫情「不再是区域性议题，而是全球性问题，需要全球性的因应方案」。她警告，相关资金需求有可能高达10亿美元。但据格奥尔基耶娃表示全球金融体系状态良好，多亏2008年金融危机后所进行的各项补强措施，但「我们确实需要祭出手段，一来提升信心」，二来避免信用冻结。

IMF于1月时预估2020全球经济成长率将达3.3%，新冠肺炎疫情意味成长率将至少下滑0.5个百分点。然而，据格奥尔基耶娃说，「减幅多深、影响多长久，目前仍难以预测」。

就中国，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指中国增速将低于5.6%。

但格奥尔基耶娃拒绝透露不断升级的公共卫生危机是否会把全球经济推向衰退。

IMF将向成员国提供500亿美元的紧急资金，其中包括低息和无息贷款，这些贷款可以帮助较贫穷国家应对疫情，格奥尔基耶娃在IMF指导委员会发表讲话后举行的新闻发布会上表示。

该报道说，世行周二说，将提供120亿美元紧急资金，以帮助发展中国家改善医疗服务，疾病监控并提供医疗供应。

据马尔帕斯称，这包括确保地方企业在公共资源转向应对卫生危机时能够获得营运资金。

消息称，国际显示同意疫情状况比两周前预想的更严重的观点。

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