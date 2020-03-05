日中宣布习近平访日延期

日本官房长官菅义伟在5日午后的记者会上，就中国国家主席习近平原定今年4月访日一事指出： “已决定在双方都合适的时期实施。今后将通过两国之间的外交渠道再次协调”。

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菅义伟指出：2月末中共中央政治局委员杨洁篪访日时，双方就此坦率地进行了沟通，双方将在此基础，继续进行沟通。菅义伟指出：双方现在都以防止新型冠状病毒肺炎的蔓延为最优先的课题，因此习近平主席的国事访问，决定在对双方来说都合适的时期实施。表示对习近平对日本的国事访问的日期双方还将进行具体的调整。

在3月5日举行的中国外交部例会上，发言人赵立坚在回答关于习近平今年春天访日是否难以成行的问题时表示，当前中日两国都在全力抗击新冠肺炎疫情，中日双方一致认为，必须确保习近平主席对日本的国事访问在最适宜的时机、环境和氛围下实现，并取得圆满成功。

日本《朝日新闻》29日在网络新闻上发表题为《习近平作为国宾访日 延期到“秋天以后”？日中协议》（记者：二阶堂有纪、太田成美）指出：“有关延期，政府相关人士指出：预计可能是‘秋天以后’。会见国宾的天皇和首相双方的日程不到秋天以后难以保证。”

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