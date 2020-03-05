武汉疫情惊疑 治愈病人出院复发猝死 消息尽删

中央社引述中国官方媒体消息，武汉一名新冠肺炎确诊男子2月26日出院后出现不适，3月2日病发送医后不治；专家直言，中国官方目前制定的出院标准太宽松。这起患者康复出院又复发病亡的消息引起震惊，但新闻很快就被下架，所有跟进的陆媒也全数删除相关报导。

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据中央社今天引述中国官方彭博新闻，武汉男子治愈后复发猝死，专家指出院标准太宽松。

中国媒体澎湃新闻4日披露，武汉一名新冠肺炎确诊男子李亮2月26日出院后出现不适，3月2日病发送医后不治。澎湃新闻昨天引述专家直言，中国官方目前制定的出院标准太宽松。

该报道称，这起患者康复出院又复发病亡的消息引起震惊，但新闻很快就被下架，所有跟进的陆媒也全数删除相关报导。

李亮妻子提供给澎湃新闻的“居民死亡医学证明（推断）书”显示，36岁的李亮直接死亡原因为新冠肺炎，引起死亡的疾病或情况为呼吸道阻塞猝死、呼吸循环衰竭。死亡证明书来自武汉市卫生健康委员会。此外，汉阳方舱医院2月26日开具的出院证明则显示，李亮自2月12日住进汉阳方舱医院，经治疗以及专家组会诊确认，李亮符合新冠肺炎患者出院标准，准予出院。

该报道说，李亮的妻子梅女士表示，李亮出院后在康复点隔离观察，入住一、两天后，李亮透过视讯说自己嘴巴发干、胃有点胀；3月2日上午，两人再度视讯通话，李亮说不想吃东西，躺在床上没有力气，站都站不稳，然后很快就挂了电话。

梅女士非常担心，再打电话给李亮却不通。情急之下，她直接打电话到李亮隔离观察的饭店柜台，柜台工作人员要她别担心。当天上午10时许，李亮又接了梅女士的视讯电话，这时医生正好来查房。医生告诉她，李亮可能是精神压力大；但是李亮随后就被送进医院，并在当天下午5时8分宣告死亡 。

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