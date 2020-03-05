武汉肺炎全球延烧 各地涌现卫生纸、口罩抢购乱象

2月20日，上海一处公交站，中国领导人习近平戴着口罩出现在电视屏幕上。

武汉肺炎持续延烧，烧出日本、法国及美国等世界各地物资抢购潮，架上卫生纸、消毒洗手液和口罩被恐慌民众一扫而空，无视当局一再呼吁要保持冷静，也打乱了供应链。

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法新社报导，社群媒体大量流传民众蜂拥入商店抢购物资的消息，加剧社会对2019年冠状病毒疾病的恐慌与不安，全球已有9万5000多人确诊，超过3200人丧命。

澳洲规模最大连锁超市本周祭出卫生纸限购令，此前悉尼一家商店的抢购人潮爆发亮刀冲突，召来警方处理。

美国社群媒体疯传商店架上卫生纸被扫空的照片，而日本首相安倍晋三29日在推特发文，呼吁民众冷静，否认卫生纸面临全国性缺货问题。

心理学家认为，如此情形应归咎于“一窝蜂心态”（Herd mentality）以及过度解读相关疫情报导。

心理学家叶安迪（Andy Yap）与在新加坡专攻行销商业领域的夏琳．陈（Charlene Chen）透过电子邮件告诉法新社，恐慌性抢购像是卫生纸这类非医疗用品，是“人们觉得以备不时之需”的心态使然。

在伦敦，口罩价格飙涨，较以往正常零售价高出100倍以上。法国表示，当局将徵用国内所有口罩库存及生产线。

世界卫生组织（WHO）发言人沙伊布（Fadela Chaib）说，这类需求“由恐慌性购买、囤货和投机带动”。

尽管美国疾病管制暨预防中心（CDC）指出，“不建议使用口罩”来协助防疫，但对于那些人潮拥挤且人心惶惶的城市来说，当别人都在戴口罩时，不论是否有效，戴上口罩将使人们感到较为安心。

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