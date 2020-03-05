甩锅升级? 中国外交部称新冠起源于中国系污名

针对新冠病毒源自于起源于中国的主张，中国政府称其是“企图让中国背黑锅的别有用心”，并表示“强烈反对”。朝鲜日报今天报道称，新冠病毒在中国以外的其他地区扩散后，爱国主义倾向的官媒、专家连同中国政府，开始大举反击病毒中国起源论、中国责任论。

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据朝鲜日报今天报道说，中国外交部称新冠起源于中国系污名，回避正式责任。中国外交部发言人赵立坚4日在例行记者会上表示：“个别媒体在没有任何事实依据的情况下，妄称新冠病毒是‘中国病毒’，企图让中国背上制造疫情灾害的黑锅。”当有记者问及：“关于病毒的起源，部分媒体报道是‘中国制造’，网上出现了‘中国病毒’、‘武汉病毒’的说法，对此您如何看待”时，赵立坚做出上述回应。

赵力坚还表示：“目前病毒溯源工作仍在进行中，尚无定论”，“世界卫生组织（WHO）多次表示，新冠病毒是全球现象，源头尚不确定”，“此时应关注如何应对遏制病毒，应避免地域的污名化语言。”他还称病毒中国起源论系“信息病毒”和“政治病毒”。

该报道说，《环球时报》等中国官媒自上月底开始对病毒中国起源论提出批判，中国专家也表示赞同。中国国家主席习近平2日称：“应该制定全面计划，统筹病毒溯源及其传播途径研究”，“搞清楚病源从哪里来、向哪里去。”

朝鲜日报说，新华网4日刊登中国社交媒体的文章称：“中国应该向全世界道歉的论调迅速崛起，实在荒唐”，“病毒的根源可能来自其他国家，美国等与亚洲无关的国家（传染病）也在流行，中国没有理由道歉。”

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