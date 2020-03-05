疫情中国新况 武汉死亡统计破3000 其它地区连降

武汉，28日，到门口寻找食物的小区居民。

中国国家卫生健康委员会官网今早通报，3月4日，武汉肺炎新增死亡病例31例，累计死亡突破3000，来到3021人；新增确诊病例139例，累计确诊8万409例。据通报，大陆3月4日新增境外输入确诊病例2例（浙江2例）。截至3月4日午夜，累计境外输入确诊病例20例。

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据中央社今天报道说，中国武汉肺炎死亡破3000，但湖北以外无新增死亡。根据中国国家卫生健康委员会官网通报，4日武汉肺炎累计死亡数突破3000，湖北省以外的中国大陆地区无新增死亡病例。

报道称通报显示，湖北省以外的中国大陆地区4日无新增死亡病例，新增确诊5例。

据通报，中国3月4日新增境外输入确诊病例2例（浙江2例）。截至3月4日午夜，累计境外输入确诊病例20例。

国家卫健委官网5日通报，3月4日，大陆31个省市区2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增确诊病例139例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例143例。

通报说，4日新增治愈出院病例2189例，解除医学观察的密切接触者6584人，重症病例减少464例。

截至3月4日午夜，大陆31个省市区现有确诊病例2万5352例（其中重症病例5952例），累计治愈出院病例5万2045例，累计死亡病例3012例，累计确诊病例8万409例，现有疑似病例522例。累计追踪到密切接触者66万9025人，尚在医学观察的密切接触者3万2870人。

其中，湖北4日新增确诊病例134例（武汉131例），新增治愈出院病例1923例（武汉1426例），新增死亡病例31例（武汉23例）；现有确诊病例2万4085例（武汉2万1050例），其中重症病例5788例（武汉5342例）。湖北累计治愈出院病例4万479例（武汉2万6316例），累计死亡病例2902例（武汉2305例），累计确诊病例6万7466例（武汉4万9671例）。新增疑似病例67例（武汉61例），现有疑似病例315例（武汉247例）。

该消息引据通报，截至3月4日午夜，香港特别行政区累计确诊病例104例（出院43例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院9例）。

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