美国华裔科学家何大一指新冠病毒起源于中国 与钟南山之说不同

发明治疗艾滋病“鸡尾酒疗法”的华裔科学家何大一，指他不认为新冠病毒有可能是被恶意制造出来，或是从实验室中释放出来的，但是他对这场流行病起源于中国则不表任何怀疑。何大一还说，最近有关这一病毒可能起源于美国的一些讨论，“其科学性非常非常令人怀疑。”中国被认为顶尖疫情专家钟南山日前曾指新冠肺炎源头不一定在中国。

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据美国之音报道说，何大一称新冠病毒起源于中国。发明治疗艾滋病“鸡尾酒疗法”的华裔科学家何大一，周二在接受美国之音专访时表示，他不认为新冠病毒有可能是被恶意制造出来，或是从实验室中释放出来的，但是他对这场流行病起源于中国则不表任何怀疑。何大一说：“根据我们对萨斯（SARS）和新冠病毒的了解，以及对从其他动物物种中发现的新冠病毒的了解，我毫不怀疑它起源于中国。”

据何大一表示，最近有关这一病毒可能起源于美国的一些讨论，“其科学性非常非常令人怀疑。”

该报道称何大一认为，找到新冠病毒起源对于应对下一场传染病至关重要。“我认为，当我们遇到像这样的流行病时，例如萨斯或埃博拉疫情，我们需要找出起源，这至关重要。因为它告诉我们如何为下一个疫情做好准备。下一个可能是另一种病毒或另一种病原体。因此，找到起源非常重要。”

何大一目前是哥伦比亚大学医学院教授。他是亚伦·戴蒙德艾滋病研究中心（Aaron Diamond Aids Research Center）的创始人。因对研究抗击艾滋病作出重大贡献，1996年底他被评为《时代周刊》年度风云人物。华裔科学家何大一正领导哥伦比亚大学4个团队研发抗新冠病毒的药物。他在接受美国之音专访时说，人类在20年时间里遭遇3次冠状病毒来袭（SARS、MERS、COVID-19）。萨斯后的教训是，人类不能再犯同样错误，必须找到一个科学的解决方案。

报道称何大一认为萨斯带来教训。

2003年萨斯（SARS）疫情肆虐之后，为研究抗萨斯病毒药物和疫苗，何大一曾对中国提出过很多建议，但他表示，疫情一过，就没人再对这种公共卫生的基础建设感兴趣了。何大一说，“如果我们开发了一种针对萨斯病毒的蛋白酶或聚合酶的靶向药物，那么某些萨斯药物很有可能会出现，这些药物也很有可能会对现在的新冠病毒起作用。但是很糟糕的是，一旦疫情消失，政治的承诺、资助研究的意愿就都消失了。 这是一个我们不能再犯的错误。”

据该报道说，何大一目前领导哥伦比亚大学4个团队进行的研究项目，是要找到两种可以阻断新冠病毒的抑制剂和一种可以治疗感染者的单克隆抗体，其目标是研发针对冠状病毒家族的广谱药物。

何大一在解释这一做法时说：冠状病毒可能与人类共存。他认为，“这种病毒可能会与人类共存，并随着天气的变化从北半球移到南半球，并在下个季节再次出现。所以我认为无论如何，这是20年来的第三次冠状病毒爆发。因此，我们当然需要针对冠状病毒家族提出永久解决方案。这就是我的同事正在哥伦比亚大学尝试做的事情。我们正在尝试提供不仅可以抵抗这个病毒，而且可以抵抗更大病毒家族的药物或抗体。因此，从长远来看，我们需要一个科学的解决方案。这就是我们在努力追求做这一切的原因。”

据哥伦比亚大学说，位于中国杭州的马云基金会提供了210万美元资金供何大一领导的4个团队分享。作为该项目的一部分，哥大的科学家将与中国学术研究人员合作。

据何大一表示，“开发一个疫苗或一个药物通常需要花费5亿美元或更多。我们从马云基金会获得的资金只是九牛一毛。但这非常必要，有资金我们才能前进。”何大一表示，他们有包括盖茨基金会等很多财力雄厚基金会为潜在合作伙伴。

该报道引述何大一指出，初期应对不当致使疫情大爆发。何大一说，中国在应对武汉肺炎爆发上，在科学方面可圈可点，但在遏制疫情上由于缺乏透明度、相互推诿责任导致疫情大规模爆发。他说，“你可以说在一个短时期里，缺乏透明度与合作，缺乏适当的指挥结构。但是在最关键的时间点，我常说的是，如果房子着火了，你必须尽快将其扑灭。”

该报道称，在全球疫情走向方面，何大一说：“如果我们看到案例在中国继续下降，并假定在韩国和伊朗不再蔓延得太厉害，那就仍有机会遏制它，那么它会循着自然途径走。那是我们大家所希望的。但是我们对此信心并不足。”不过他认为，美国不大可能面临武汉或湖北的失控状况。他说：“但是，我们是否会发生像韩国、意大利那样的疫情呢？很可能。这就是我们担心的。这也是为什么如果你看看周围，每一个大型机构都在制定防备计划。”

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