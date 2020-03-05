蝗军未到 秋行军虫入侵中国南部

据中国农业农村部官员表示，去年曾造成重大虫灾的草地贪夜蛾（又名秋行军虫）今年确定再次入侵中国大陆，目前估计其数目比去年同期激增90倍，可能造成中国新一波的粮食危机。该虫害对台湾农业植物也构成威胁。

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据中国时报今天报道说，蝗虫未到，规模90倍秋行军虫已入侵华南。秋行军虫今年第二次入侵中国华南与西南，对台湾农作物也构成极大威胁。

该报道引据《中新网》消息，中国国务院联防联控新闻发布会上农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，草地贪夜蛾确实已经入侵中国大陆。这种草地贪夜蛾源自于美洲热带和亚热带地区昆虫，去年首次入侵大陆，主要发生在西南和华南。消息说，专家分析认为，草地贪夜蛾是外来物种，但可能已完全适应西南和华南的气候，成为又一个北迁南回、周年循环的重大迁徒飞行性害虫。据监测，今年草地贪夜蛾基数大，北迁时间要提早，预计是一个重发生的态势。

该报道说，中国农业农村部曾于2月21日发出警告，截至2月10日，草地贪夜蛾数目激增至去年同期的90倍，见虫面积超过60万亩。而去年大陆主管农业当局就已指出，必须警惕西南、华南6省冬季玉米种植区持续出现草地贪夜蛾的威胁，今年若不强化监测及防控，玉米、小麦及油菜等农作物都可能会受到影响，损失会比去年更大。

草地贪夜蛾又称秋行军虫，其幼虫以玉米和水稻为主食，在农业上属于害虫。草地贪夜蛾有寄主植物广、繁殖能力强、危害损害重和飞行能力高，而且几乎没有天敌，过去曾为中美洲多国的粟米带来三成的产量损失。草地贪夜蛾自2008年底从缅甸首次迁飞进入中国云南西部地区。据统计，2019年大陆有25个省发现草地贪夜蛾的踪影，见虫面积高达1,500多万亩，当时经全力防控，实际危害面积在240万亩左右，虫害地区产量损失控制在5%以内。

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