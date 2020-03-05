陈秋实网传染疫死亡 徐晓东辟谣但人仍失踪

据苹果日报今天报道说，曾经到香港揭示“反送中”抗争真实情况的内地公民记者陈秋实，1月24日前往湖北省武汉市，揭露新型冠状病毒肺炎疫情的真实面，未料2月6日起失踪，至今更是生死不明。昨日，陈秋实的紧急联络人自拍影片，指有传陈秋实已染疫身故，呼吁大家帮忙找出真相。

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据苹果日报今天报道称，新冠肺炎疫情陈秋实被失踪，29日突传染疫亡，好友徐晓冬指：没有感染没有身故。

消息说，陈秋实到武汉拍摄疫情真相，之后被失踪，至今下落不明。

该报道说，曾经到香港揭示“反送中”抗争真实情况的内地公民记者陈秋实，1月24日前往湖北省武汉市，揭露新型冠状病毒肺炎疫情的真实面，未料2月6日起失踪，至今更是生死不明。昨日，陈秋实的紧急联络人自拍影片，指有传陈秋实已染疫身故，呼吁大家帮忙找出真相。另一方面，陈秋实的好友、格斗狂人徐晓冬在YouTube直播，指已向当局了解，证实陈秋实没有染疫，也没有死亡，健健康康。不过，陈秋实依然下落下明。

陈秋实于1月24日前往武汉，之后在Twitter及YouTube上发布了一系列影片，包括他前往当地多间医院看到的景象：医院外排着的长队、虚弱的病人、焦虑的亲属。2月4日，他在Twitter上写道：“我们搜集到了足够多的证据，证明武汉的医疗、急救和殡葬已经超负荷运转。”6日，陈秋实的母亲发布影片，表示之前一天，陈秋实说要去方舱医院，但入夜后一直无法联络上，恳请广大网友、尤其是武汉的朋友帮忙找找陈秋实。

该报道说，陈秋实的家人随后接获通知，指陈秋实被国保带走并接受“医学隔离”。徐晓东则在YouTube直播，引述内部人士透露，陈秋实目前被有关单位软禁，通讯被阻断，不过他的身体健康，并没有发烧。他还在影片中坦言：“不能再多说了，再多说就麻烦了。”外界原以为陈秋实只隔离14天，但至21日仍不见其踪影。徐晓冬当日在YouTube直播指，陈秋实其实是被强制隔离24天，3月2日应该可恢复自由。然而，及至3月2日，陈秋实仍没有现身。

报道称陈秋实的Twitter账户发布消息说：“陈秋实继续‘强制隔离’，不给家人说法，不让和本人通话，没有书面通知，没有对限制人身自由的法律解释，律师无法介入。”这则帖文还指，陈秋实在武汉已被“强制隔离”25天，呼吁大家“签署请愿书：释放陈秋实”，所附的链接是美国白宫的请愿页面，如果在30日内征集到10万个签名，就将获得白宫的官方回应。

苹果日报说，昨晚，陈秋实的紧急联络人在陈秋实Twitter账户中发布自拍影片，指陈秋实已失踪20多天，一点消息也没有，前一天更有媒体报道他已于一周前染疫身故，她呼吁大家帮忙找出真相。陈秋实死亡的消息传出后，徐晓冬也关注到这点，并在昨晚直播称：“最终今天（4日）中午官方正式回复，秋实身体一切正常没有感染，没有身故，请大家放心。”

该报道说，至于陈秋实的下落，依然未明。

现年34岁的陈秋实过去从事影视传播业，于2013年通过中国国家司法考试，2014年获得法律职业资格证，主要执业方向为影视娱乐、传媒、网络领域的法律业务，被称为“文艺律师”。去年6月，香港爆发“反送中”抗争运动，陈秋实8月17日，他亲身到香港，感受究竟发生什么事。3日内，彵先后到过撑警集会、818集会，然而到港后第4天（20日），陈秋实因收到公安、内地律师协会及事务所的来电，直言要他立即回国，否则“谁都保不了你”，只好提早要回国。临走前，他明言做好心理，随时被当局秋后算账，取消其律师执照。

消息没有提及武汉另一名揭露真实疫情的方斌下落情况。

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