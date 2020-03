中国公布新冠肺炎首例肺部活检报告证实肺部充塞黑血坏死

via REUTERS - NEXU Science Communication

中国深圳第三人民医院对一名从武汉返回深圳的新冠肺炎患者施行移植换肺手术救治,并对病肺进行了活体检验分析。该结果据信于本月2日刊登在名为Preprints网站。结果显示患者的肺部已明显充血坏死,表面呈现暗红色与黑色交错的古铜色,出血性坏死主要存在于右肺外缘。此前,不同尸检报告指患者肺部充满浓厚粘物,阻塞呼吸及心血系统。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道说,新冠首例肺部活检报告“全充血坏死成古铜色”,患者严重呼吸衰竭。

先前中国对一名新冠肺炎确诊患者进行了移植手术,而团队也针对患者取下的肺部进行研究,并在2日发布了最新分析,只见患者的肺部已明显充血坏死,表面呈现暗红色与黑色交错的古铜色,出血性坏死主要存在于右肺外缘。深圳市第三人民医院(南方科技大学第二附属医院)、国家感染性疾病临床医学研究中心的研究团队,2日在网站Preprints更新发布了“新型冠状病毒肺炎危重症患者的临床病理分析”(Clinical pathology of critical patient with novel coronavirus pneumonia (COVID-19))。

据内文中指出,一名新冠肺炎危重病患进行了肺移植手术,中科院院士、国家感染性疾病临床医学研究中心主任王福生教授率领的团队进行了活检,全肺组织呈弥漫性充血或部分出血坏死。右肺右叶外缘明显可见出血性坏死。肺切面有严重的充血和出血改变。

该报道称,研究中这名案66岁,2020年1月4日从武汉返回深圳,并出现高烧和咳嗽症状。除了有8年高血压病史外,无其他基础疾病,心功能良好。胸部X光检查可见左右肺亮度增高、多发阴影。该例患者被诊断为新冠肺炎(危重型)和严重ARDS,并发呼吸衰竭,行肺移植手术。

研究团队在P3实验室对肺病理组织进行了固定、脱水、石蜡包埋、组织切片、特殊组织化学染色等。该病例患者全肺表面呈现古铜色,肉眼可见弥漫性充血,多为点状出血,部分出血坏死。出血坏死主要发生在肺右下叶、中叶和上叶的外边缘。支气管被粘液和出血渗出物覆蓋。肺切面有严重的充血和出血改变。从感染的肺部观察到,大量的肺间质纤维化伴部分透明变性,肺出血性梗死。小血管增生,血管壁增厚,管腔狭窄闭塞。炎症细胞间质浸润,包括淋巴细胞、浆细胞和单核细胞。经Masson染色证实肺间质纤维化。未见其他细菌、真菌感染。

该报道说,在SARS的肺病理学方面,之前有发现了局部出血坏死、肺泡炎和支气管炎、肺泡上皮细胞脱屑等肺部病变。在这项研究中,结果也显示了肺泡水肿伴出血、细支气管炎、肺泡炎伴上皮细胞炎性损伤等肺部损害。值得注意的是,在显微镜下研究团队观察到大量的肺间质纤维化、管壁增厚、管腔狭窄和闭塞发生较多。研究团队推测,这些主要的改变可能导致危重病人出现严重的呼吸衰竭。大体观察结果显示,出血性坏死主要存在于右肺外缘,可能代表两种状况,第一,这可能是重症患者死亡的主要原因之一;第二,COVID-19的主要病变可能首先起源于此。

报道没有提及深圳医院是否及时与武汉及北京分享了肺部活检结果,以及向上报告了新冠肺炎病毒可能成灾的信息。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅