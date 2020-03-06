中国茅台酒厂一把手高危权位 酒倒众多贪官

中国贵州茅台集团董事长李保芳3日发表卸任谈话，形容自己任内“战战兢兢、如履薄冰，不好干”。他说：“今天能够平安离开现在的工作岗位，已经是一件非常高兴的事了。”中央社引述中国官方媒体，指茅台酒厂负责人官位不好坐。因茅台酒倒台的官员名单一长串，茅台酒厂为“落马专业户”。

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据中央社今天报道说，茅台董座李保芳卸任却说能平安离开已非常高兴。该报道引述陆媒消息，中国贵州茅台集团董事长李保芳3日发表卸任谈话，形容自己任内“战战兢兢、如履薄冰，不好干”。他说：“今天能够平安离开现在的工作岗位，已经是一件非常高兴的事了。”

贵州茅台酒股份有限公司是中国国营企业的金鸡母，更是中国大陆市值最高的上市公司兼股王，截至5日收盘，市值人民币1.42兆元。但市面卖到一酒难求的茅台，近年内部贪腐弊案频传，多名高管落马。

2015年8月，时任贵州省经信委主任的李保芳，空降茅台集团担任党委书记、总经理、副董事长；2018年5月接替袁仁国出任董事长。外界认为这项人事安排是为了整顿茅台肃清贪腐。茅台董座3日换人，现年62岁的李保芳卸任，由贵州交通运输厅厅长高卫东接任。据陆媒报导称，换人主因是李保芳已届龄必须退休。

该报道引据网易财经消息，李保芳3日在茅台集团干部领导大会上发表卸任谈话说，今天是他最后一次主持会议，“就我个人而言，我非常开心，也很轻松，我现在卸下了这份沉甸甸的担子。这个担子，说实在的，就是八个字：战战兢兢、如履薄冰，不好干”。据李保芳表示，贵州省委书记孙志刚与贵州省组织部长李邑飞上午找他谈话的时候，对茅台和他这段时间的工作“作了肯定”，但他只是觉得在茅台这4年半的时间，做了自己该做的事。

李保芳说：“组织这几十年来对我的培养、信任和使用，我心生感激，我对组织没有任何要求，今天能够平安离开现在的工作岗位，已经是一件非常高兴的事了。”李保芳在卸任谈话4度提到“轻松”，可见任内压力山大。他庆幸能平安离开，其来有自。

中央社说，今年1月，中央纪委国家监委网站披露，贵州去年严肃查处茅台集团前党委副书记、董事长袁仁国，茅台集团前总经理刘自力，茅台集团前副总经理高守洪，茅台酒销售公司前董事长王崇琳，茅台酒销售公司前总经理马玉鹏，茅台电商公司前董事长聂永等一批“靠酒吃酒”的“酒蠹”。同时，还从严查处贵州领导干部违规插手参与经营、收送使用茅台酒等问题348起，给予党纪政务处分240人，移送司法机关66人，对不如实申报是否插手、参与茅台酒经营的47人进行了纪律处分和组织处理。

该报道引据陆媒统计，光是2019年，茅台集团就有11名高管落马，被陆民讥为“落马专业户”。

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