副总理孙春兰视察武汉小区遇居民高声喊“假”

据网上流传的视频，中国国务院副总理孙春兰日前在视察武汉一个住宅小区时，被封城困在家里四十多天的居民愤怒高喊“假的、全都是假的”。武汉作家方方在她的封城日记中就此写道：很佩服那些高声呼喊的武汉市民。这一声声喊叫，或许意义非凡...，做假，形式主义，早已是这个社会的“新冠肺炎”

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有关孙春兰视察武汉小区被居民喊假的视频和图像从周四开始在网上流传。法新社报道说，孙春兰是中共政治局25名委员中唯一的一位女性，而作为这一中共最高阶层的官员，他们通常极为罕见会直接面对公众的不满，尤其是在公开场合。

视频显示，当孙春兰及陪同人员进入高楼林立的小区时，四周楼内居民从窗户中大声高喊：“假的，假的，都是假的。”，明显针对是当局承诺提供肉、菜实际却并不到位。

因封城被困在家中的市民，依赖社区集体订购送菜，此前有居民向法新社表示，对菜品的质量和价格不满。

但此次公开抗议的视频并没有在通常受到严格审查的网络微博社区被删除。同时一些媒体甚至也报道相关的供应困难问题。

中国新华网报道指，担任中央对武汉抗疫指导小组负责人的孙春兰已要求对市民的困难做“彻底调查”，要“确保当地蔬菜、婴儿用品及慢性病居民的药品供应”。

报道指， 自1月23日以来，媒体似乎正向zhi武汉地方官员施压，《环球时报》周五写道，武汉市政府已收到命令“展开调查并立即解决问题”。报道指，在出现这一事故后，中央指导组已召集省、市官员专题会议，解决供应问题。

武汉市民在孙春兰视察时喊假的视频被大量网民点赞，网民点评说“当面揭皇帝的新衣。”“过瘾喊出真实的话”。武汉作家方方也在日记中写道：“我不知道这个小区是否真有做假，但多年来，凡领导视察之处，各种形式主义，却是众人皆知的。武汉有今天的封城，何尝不是做假的结果？”

她说，“做假，甚至明目张胆做假，形式主义，挥金如土地搞形式主义，早已是这个社会的‘新冠肺炎’。不知这次疫情之后，是否能找到治疗的药方。”

以下是方方3月5日日记相关内容摘选：

今天，武汉有一个视频十分火爆。中央领导人去一个小区视察。结果，高楼上有人在高声叫喊：假的！假的！传说领导人视察到一半，就走了。看视频时，大家纷纷议论，说武汉还是有钢人呀。我不知道这个小区是否真有做假，但多年来，凡领导视察之处，各种形式主义横行，却是众人皆知的。其实，不能单怪基层，因为层层做假，基层不做，一天都混不下去。武汉有今天的封城，何尝不是做假的结果？以前，在各种场合，我都会说，你们要实事求是点好不好？！就算执行文件，也要实事求是。文件经常一刀切，会忽略很多非常实际的问题。但如能实事求是，就可以向上面反映文件中的缺失，或是自行弥补那些漏洞。但是，哪里会有人听呢？做假，甚至明目张胆做假，形式主义，挥金如土地搞形式主义，早已是这个社会的“新冠肺炎”。不知这次疫情之后，是否能找到治疗的药方。



这一次的武汉人很幸运。有可靠朋友告知，说这个视频是真实的。中央领导下午当即开会，要求马上解决群众反映的问题。看看，这样不就挺好吗？如果没有那一声声的喊叫，领导人又怎么知道你的苦处？你沉默不语，你配合做假，吃亏的还不是你自己？所以，该喊的时候，还是要喊出来。话说回来，让自己的声音成为与他人不一样的声音，也不容易，但我们还是得让它一直都在是不是？所以我很佩服那些高声呼喊的武汉市民。这一声声喊叫，或许意义非凡。至少可以让那些习惯做假的人，再做假时，心有所忌。因为他们不知道自己的身边是不是也会有高声呼喊的老百姓。社会的进步，至少从我们每个人都不做假开始；把标准再放低点：至少从我们每个人不配合做假开始。

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