北京宏愿 本月底武汉清零新增病例 微信广传请求爱国华人不要"带毒坑害祖国"

据中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼周四表示，湖北省除武汉市以外其他地区，新增病例在3月中旬估计能基本“清零”。与此同时中国加大防止境外输入疫情。微信等平台广传文章，要求境外中国人不要偷偷摸摸回国了。

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据路透社报道说，武汉有望到3月底实现新增病例“清零“，中国严防境外输入病例。

央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼周四在接受《人民日报》采访时表示，目前来看，全国除湖北以外其他地区，2月底新增病例基本“清零”。他还预计，根据对疫情演变数据的分析，湖北省除武汉市以外其他地区，3月中旬估计能基本“清零”，武汉市有希望到3月底实现基本“清零”。

湖北省除武汉以外其他地区新增确诊病例已连续七天保持在个位数，周三报告仅新增三例。

国家卫健委表示，中国内地除湖北以外其他地区，仅新增五例确诊病例。

该报道说，位于武汉以南的咸宁赤壁市新冠肺炎疫情防控指挥部下达通知，到3月6日上午10点前，撤销该市各乡镇（办、场、区）之间以及村组之间的所有疫情防控交通卡口，打通物理隔离，恢复正常通行秩序。撤销卡点是为了赤壁市内的公务、物资运输和农村春耕的方便，保障市民正常的生产和生活需求。该消息是表明居民生活开始回归常态的又一迹象。

赤壁将是湖北首批放松市域内交通限制的城市之一。截至3月4日，赤壁市已连续19天没有新增新型冠状病毒感染的肺炎的病例。

不过，在赤壁市省与省、县与县之间的管控卡口，仍然严禁出入。小区管理上，还是执行此前的规定。

据路透社说，中国有关部门已将关注点转向严防来自疫情严重国家和地区的输入性病例。

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