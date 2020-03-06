外国人永居条例:遭斥“汉奸” 发改委专家否认曾称“外国人命更值钱”

中国官方此前发布《外国人永久居留管理条例》（征求意见稿），引起轩然大波，许多网民指该意见稿优待外国人。有网民日前发布短片显示，发改委社会发展研究所所长杨宜勇曾称，外国人的命比中国人值钱、支持跨国婚姻；此后，又有传言称，杨曾参与起草征求意见稿。许多网民指责杨崇洋媚外，亦有人称他是“汉奸”。对此，杨宜勇6日发表回应，指自己没有参加起草草征求意见稿，并要求捏造和传播不实言论的社交媒体账号和自媒体停止相关违法违规行为，消除不良社会影响。

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据香港01今天报道说，外国人永居条例案，发改委专家称“外国人命更值钱”遭斥“汉奸”。

该报道说，2月27日，《外国人永久居留管理条例》征求意见稿在中国司法部官网上公示，引起轩然大波。微博上，相关新闻的下几乎都是反对声音。网民普遍认为对外国人的永久居留条件过于宽松，多项要求缺少详尽的解释，有大量漏洞可钻。而日前一段在网上热传的影片显示，杨宜勇在一场演讲中，曾发表言论称“外国人的命比我们值钱几十倍”、“中国的小孩一出生环境就不好”、“我的小孩就在德国上过幼儿园”。

此外，有消息称，杨宜勇曾在论文中建议修改现行涉外婚育的法律法规，鼓励“女大学生和留学生联姻”。还有消息称，杨宜勇还曾说，“中国人口降到七八亿时再放开生育完全来得及，实在生育率上不来，我们还可以引进外来移民”。此后，又有网络传言指杨宜勇曾经参与《外国人永久居留管理条例（征求意见稿）》起草工作。上述言论迅速引发关注，许多网民批评杨宜勇“显然是投入西方文化的怀抱，全盘否定中国”，还有网民称其“汉奸、卖国贼”。

该报道指，面对诸多质疑，杨宜勇于3月6日发表了一份声明，他强调，从未参加过《外国人永久居留管理条例（征求意见稿）》的起草、修订和建言工作。据杨宜勇还表示，他从未说过“鼓励女大学生和留学生联姻”；从未说过“中华民族伟大复兴可能需要外国人来完成”；其本人只有一个孩子，孩子一直是中国国籍，网络上所说‘杨宜勇子女已经移民德国/法国/美国”，是毫无根据的造谣。

该报道称，据他还要求，捏造和传播不实言论的社交媒体账号和自媒体停止相关违法违规行为，消除不良社会影响。

据香港01引述资料显示，杨宜勇是中国国务院政府特殊津贴专家，现任主要从事有关宏观经济、社会发展、社会组织、社会管理、社会政策、人口与就业、人力资源管理与开发、社会保障、员工福利和工程咨询等方面的政策研究。

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