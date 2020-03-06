新冠疫情 中国屏蔽哪些词? 习近平 去武汉 李克强均在列

德国之声指有研究发现，微信等中国社交平台早于去年12月，过滤疫情相关内容，敏感词包括“武汉海鲜市场”丶“习近平到武汉”和“李文亮”等。学者指出，言论审查令民众未能及时防疫。

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据德国之声的报道说，中国微信早于12月屏蔽疫情消息 ，"习近平"成敏感词。

新冠病毒疫情下，中国官方网络监管的力度又上升至新的高度。不仅是微信等社交媒体用户难逃大规模封号潮。严肃的媒体平台，也难逃“死去”的厄运。据加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）周二（3月3日）公布的研究显示，去年12月30日李文亮等“造谣八君子”率先揭发肺炎疫情后翌日，网络平台已开始屏蔽消息。

直播平台YY于12月31日，把45个敏感词列入黑名单，包括：“武汉不明肺炎”丶“武汉海鲜市场”丶“沙士变异”丶“爆发SARS疫情”丶“武汉卫生委员会”丶“P4病毒实验室”等。

该报道称，2月扩审查 ，居然 87%涉习近平。

微信审查更严厉，1月屏蔽了132个词汇组合，2月开始审查范围显著扩大，2月1日至15日新增384组敏感词。从1月1日起连续六周，共屏蔽了516组敏感词，内容相当广泛，包括中国政府防疫措施丶港澳台防疫工作丶李文亮事件等。

而为避免领导人尴尬，“习近平”成敏感词。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括“习近平到武汉”丶“习近平＋形式主义＋防疫”丶“某人+亲自”丶“到+雷神山+总书记”丶“总书记+红十字会+亲自”丶“疫情+肺炎+习近平+中央”丶“习近平+疫情蔓延”丶“习近平+武汉+委托+李克强”等。

该报道指另有138组敏感词涉及政府防疫政策，其中39%批评中央政府丶地方政府及政府相关机构隐瞒疫情，比如“官状病毒”丶“地方官+疫情+中央+隐瞒”丶“共产党+肺炎+表现+统治”丶“疫情+红会+4+政府+湖北”丶“中国共产党+最大的威胁+这个时代”丶“武汉+明明+病毒+人传人”等。

德国之声说，除了中国大陆，微信也审查使用繁体中文的港澳台地区，有99组敏感词被禁，香港内容占68%，主题围绕香港政治丶特首林郑月娥及医护罢工，例如“民心背离 + 供应不足+积极搜购”丶“发起罢工+五大诉求+员工阵线”和“香港+林郑+呼吁+病毒”。

台湾敏感词组合则有“大陆+台湾+病毒+外交部”丶“口罩+台湾+出口+国家”及“口罩+台湾+政府+中国大陆”等。

据该报道指出，微信审查宁枉莫纵。部分疫情传闻遭屏蔽，涉及感染人数和药物资料，譬如“武汉肺炎疫情失控”丶“武汉+感染+十几万”丶“上海+背景+药物+病毒”和“毒城+武汉”等。值得注意的是，有23个词汇组合，属于有事实根据的中性内容，却同样被列为敏感，例如“武汉+发生+人传人+病毒”丶“肺炎+疾病预防控制+病毒+医学期刊”和“有关+疾病控制+旅行限制+病毒”。研究报告分析指，网络平台营运者如把关不力，有机会触犯中国网络安全法，故不惜过度审查，宁枉莫纵。

该报道说，网控过滤李文亮消息。2月6日“吹哨人”李文亮医生病逝，在网上激起千重浪，网民纷纷表达哀悼和愤慨，争取言论自由的呼声不绝。微信屏蔽19组相关敏感词，包括“疫情+颜色革命+李文亮”丶“声音+人传人+李文亮”丶“监察委+确诊+李文亮”。另有7组号召群众动员的敏感词遭屏蔽，包括借用香港反送中运动的口号，比如“武汉+光复”丶“湖北+五大诉求”丶“武汉+五大诉求”。

该报道说，公民实验室的研究方法是建立一个微信群，群里有两个加拿大帐号及一个中国帐号，研究员用加拿大帐号，发送中港澳新闻网站的文章标题和内文，测试中国帐号能看到的内容，从而得出被屏蔽的敏感词。

该报道引述学者称：审查避免领导人尴尬。据研究报告指出，自疫情爆发以来，中国领导人强调“舆论导向”丶“牢牢掌握新闻舆论的领导权”，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

但研究员Lotus Ruan认为，疫情期间限制言论，将造成公共卫生危机，民众因未能获取资讯而无法采取防护措施。武汉去年12月已传出人传人不明原因肺炎，但官方一直封锁消息，至1月20日呼吸病学专家钟南山在央视直播中肯定有人传人，民间始知疫情严重性。截至3月4日，中国大陆已有超过8万人确诊新冠肺炎，近3000人死亡。

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