新冠肺炎中国疫情今报聚焦境外输入增多 新死30例

据中国国家卫生健康委员会周五公告，3月5日全国报告新增新冠肺炎确诊病例143例，新增死亡病例30例，新增疑似病例102例。其中当日新增报告境外输入确诊病例16例。截至3月5日24时，累计报告境外输入确诊病例36例。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，3月5中国新增新冠肺炎确诊143例其中境外输入16例，新增病亡30例。

据中国国家卫生健康委员会周五公告说，3月5日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例，海南1例），新增疑似病例102例。其中当日新增报告境外输入确诊病例16例（甘肃11例，北京4例，上海1例）。截至3月5日24时，累计报告境外输入确诊病例36例。

当日新增治愈出院病例1,681例，解除医学观察的密切接触者5,457人，重症病例减少215例。

该报道说，截至3月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例23,784例（其中重症病例5,737例），累计治愈出院病例53,726例，累计死亡病例3,042例，累计报告确诊病例80,552例，现有疑似病例482例。累计追踪到密切接触者670,854人，尚在医学观察的密切接触者29,896人。

湖北方面报告新增确诊病例126例（武汉126例），新增治愈出院病例1,487例（武汉1,038例），新增死亡病例29例（武汉23例），现有确诊病例22,695例（武汉20115例），其中重症病例5,588例（武汉5208例）。累计治愈出院病例41,966例（武汉27,354例），累计死亡病例2,931例（武汉2,328例），累计确诊病例67,592例（武汉49,797例）。新增疑似病例43例（武汉42例），现有疑似病例285例（武汉232例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例158例：香港特别行政区104例（出院46例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院9例）。

路透社说，台湾报告44例(出院12例，死亡1例)。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅