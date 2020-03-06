新冠肺炎 刘鹤主管疫苗研发传4月试用

据中国国家卫健委在国务院联防联控机制新闻发布会上首度透露，中国副总理刘鹤直接领导的药物、疫苗、检测、溯源、中医药等9个工作专班，部署42项应急项目。目前疫苗研发专班沿着5条技术路线推进疫苗攻关，预计4月部分疫苗可望进入临床或应急使用。

广告 继续浏览后续

据中国时报今天报道说，中国新冠病毒疫苗4月试用，首度披露刘鹤主导研发。

消息说，中美贸易战主将国务院副总理刘鹤主导新冠疫情的科研攻关重任。

该报道引据《多维新闻》消息，中国科技部社会发展科技司司长吴远彬说，自疫情发生以来，中国已组建国务院联防联控机制科技攻关组，围绕可溯、可诊、可防、可治聚焦五大主攻方向，并成立由国务院副总理刘鹤直接领导的药物、疫苗、检测、溯源、中医药等9个工作专班挂图作战，部署42个国家的应急项目。目前已经有14个检测产品获批并应用于临床，整体检测水准显著提高，能满足境内诊断检测的需求。

报道还引述《北京日报》消息，中国国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟在新闻发布会上说，科研攻关组专门设计了疫苗研发专班，着眼于数十家的医疗机构，第一批筛选8家机构，确立9项任务，沿着5条技术路线推进疫苗攻关，估计4月部分疫苗有希望进入临床或应急使用。

据官方透露，在治疗方面，科技攻关的一批药物和救治技术已在疾病救治当中扩大应用，磷酸氯喹、托珠单抗、中医药当中的有关方剂和注射液等一批推荐的药物以及康复者血浆、血液净化治疗等疗法也纳入诊疗方案。正在积极推动干细胞、单克隆抗体等先进技术用于危重症患者治疗研究。中国科技部生物中心副主任孙燕荣则表示，磷酸氯喹已经成为临床救治用药，目前为止尚未发现明显不良反应。法匹拉韦正在武汉开展大规模临床研究，托珠单抗是在第七版进入到诊疗方案的，现在已经在武汉前线应用于治疗重症患者。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅