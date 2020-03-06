新冠肺炎 官方或证实湖北3000多医护感染

中国湖北为新冠肺炎疫情重灾区，中国官方今（6）日证实，目前湖北已有超过3000名医护人员感染新冠肺炎，其中40%在医院感染，60%在社区感染，均为湖北省医护人员，也都不是传染科医生。消息说，驰援湖北省的4万多名医护人员，到目前没有感染报告。

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据东森新闻今天快讯报道称，中国大陆官方证实！湖北“超过3000医护”感染新冠肺炎。

湖北为新冠肺炎疫情重灾区，大陆官方今（6）日证实，目前湖北已有超过3000名医护人员感染新冠肺炎，其中40%在医院感染，60%在社区感染，均为湖北省医护人员。

消息说，被感染医生也都不是传染科医生。

报道称，根据“人民日报”消息，国新办6日下午4时在武汉举行新闻发布会，介绍疫情防控状况。中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，迄今湖北省有超过3000名医护人员感染新冠肺炎，但驰援湖北省的4万多名医护人员，到目前没有感染报告。

丁向阳也介绍，而这些支援湖北的4万多名医务人员中，有1.2万多名支援湖北医务人员为90后、00后，他们都是年轻人，差不多是整个队伍的三分之一，用行动证明了自己的责任、担当和价值。

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