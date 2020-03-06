方方：这种僵持还有多久，下周能结束吗

中国微信二湘的七维空间 Today发布方方日记。方方武汉日记3月6日写道，清点了一下封城前的记录。现在，我将这些集中一起，与自己的日记，连接起来。这种僵持还有多久，下周能结束吗?

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方方武汉日记3月6日。

今天阴天。阴沉沉的，心情随之而阴。空气中充斥着沉闷，无处不伤感。疫情与昨天比，没有明显变化，新增确诊人数依然上百，呈僵持局面。这种僵持还有多久，下周能结束吗？

这几天，我也像很多武汉人一样，压抑，郁闷，加上头疼。而且特别讨厌接电话，完全没有跟人讲话的欲望。以一种最简单的方式活着。什么都不想说。清点了一下封城前的记录。当时是在转他人微信时，顺手写了一些感想，权当作记录。现在，我将这些集中一起，与自己的日记，连接起来。

1月19日：转《预防新型冠状病毒，请务必佩戴口罩》上个月去成都，学弟徐旻给我一个N95口罩，说空气不好。但我大武汉的空气比成都好不到哪里，我也习惯了糟糕的空气。所以口罩放在口袋里一直沒用。这两天关于武汉的疫情越来越多流言，家里从未备口罩。昨天去医院看望朋友，心想那地方得小心点。这才想起徐旻学弟送的口罩，忙找了出来。先还不知道怎么戴，琢磨了一下。现在对照文章，觉得自己戴对了，只是细节注意不够。

我大概已经有五十多年沒戴过口罩了。现在一戴，仿佛回到少年时代。

1月20日：转《蒋彦永：我说的全是2003年真实情况》蒋彦永说；“你们看了张文康的讲话也一定觉得他是错的，张立平和王部长等人，他们已退休了，他们就能说真话。我们国家过去因为说假话吃的亏太多了，希望你们今后也尽量能说真话。”

现在讲假话的人比03年多太多了。而敢讲真话的媒体却没有了。只希望我们这次看到的关于“武汉肺炎”的官方信息都是真的。

1月20日：转《百步亭四万余家庭共吃团年饭》感觉“武汉肺炎”尚在传播期里，社区举办这样的大型聚会，基本算犯罪行为。无论怎样热爱形式主义，热爱展示盛世太平，近期市府都应下令禁止如此这般的聚会聚餐活动，哪怕聚餐者自愿也不能允许。

1月21日：转《致敬！432个小时的贴身守护，他们说这是“责任”》最辛苦的是武汉医生们。今年过年医生们怕是无法休息了。向他们致敬！不聚会，不出门，不耍酷，做到出门即戴口罩，随时洗手，随时用盐水清洗咽喉，注意保护自己，就是帮忙。

1月23日：转《面对疫情，行动力超强的武大海外校友真是一剂强心针！》转发一下武大校友的信息。

平时冬天我都去海南避寒。今年天暖，过年较早，所以计划年后再走。于是被封在了城内，与武汉人民共渡难关。

相信封城是政府迫不得已的事，尽管前期耽误了太多时间（元月中上旬省市开两会。为保证两会，谁都知道，那时候是沒人管事的，也不准报负面消息。记者们了解情况，几头为难，有什么办法呢？尽管人命关天，但官员们还是认为开会更重要。政治第一害死人。疫情之后，那些不作为的主要官员们自己想好怎么向人民谢罪吧！）。但是现在，作为市民，我们还是要服从政府所有指令，听从安排。保持理性，绝对不要恐慌，不要自乱。尽量不出门好了。出门定戴口罩（尽管难买到N95口罩。即使有，商家也依然黑心涨价！）。勤洗手，吃好饭。小病静养。建议也不要随意转发易引起恐慌的信息。自己关自己的禁闭，让自己在家里像日常一样生活吧。不添乱子，就算是帮忙了。

感谢诸多朋友的关心和问候。有能力支持武汉的就请援手以助吧！

1月23日：转《刚刚通报！武汉主要生活必需品储备情况！》这个时候，全世界都在关注武汉，全国人民也在支援武汉。现今运输也发达。绝不可能像当年战时武昌围城一样没有吃的。所以，大可不必抢购。这点可以绝对相信政府。

倒是政府应要求药店不可在此时对市民必须用品乱涨价。昨天下午我去东亭路某药店（不点名了）买N95口罩。一袋25个口罩需要近九百元人民币。这是一次性的用物，一天如果用三个（据说用四个小时后即无效），也得过一百元。我准备少买几个，却没有独立包装。售货员直接手抓，吓得我也不敢买了。我说：这种时候，为什么卖这样的黑心价。售货员说，供应商涨价，我们就得涨。

在口罩这种一次性的耗材上，家家户户用量都很大。不能太贵。管理部门应该强力打击乘机涨价的黑心商家。

1月23日：转《致敬！上海第一批重症和呼吸科医生已经出征武汉》看到一些武汉病人求诊的视频，听到病人们的哭喊及密集长队，真是让人眼泪往外喷。那些病人太可怜了。而医生人手不够，医院床位不足。官方这么长时间没有得力措施（听说今天才决定建类似小汤山的隔离医院）。我们除了待在家里不添乱，完全无力助人。我很少有这样的无力感。这里，要深深地感谢上海医生！

1月24日：转《武汉全员排查发热病人，各区统一安排车辆送诊》帮转。尽管滞后，但到底有行动。整个湖北及武汉官员能力之低，魄力之弱，一遇大事，立即现形。光会讲套话、光会学习、光会压制讲真话的人有什么用？现在不多说，事后看他们自己怎样出来向人民谢罪！

下午出门买口罩。总算在一家小超市买到几个N95。街上所有的店铺全部关了门，包括药店。只有那种夫妻店的小超市开着。货源充足，菜也算很多。微涨一点价，这个可以有！问了两个店，店主均表示过年也开着，一天都不休息。听了他们的话，感觉好踏实。

更让人感动的是：环卫工人仍在一丝不苟地扫街。像往常一样，每条街都有环卫工人。而此时的武汉，正在冷风冷雨中。

感谢这些劳动人民！他们的从容以及辛苦，让我安心了许多。

1月25日：转《武汉封城前夜，29.9W人离开武汉》对那些逃出武汉的人多一些包容和理解吧。都是百姓，都有恐惧，都想好好活着。

我倒是庆幸自己今年没有年前去海南。不然丢下我女儿一个人在武汉我还真不知道会急成什么样子。恐怕走也要走回来！现在还好，母女各自隔离在自己住所过年。心里也踏实许多。倒是看到一些先前就在外旅行的武汉人突然间到处被歧视，甚至找不到住所。唉，这世道！

世态一向都炎凉，有暖心人亦有寒凉者。从未有过改变。大家认了吧。彼此好自为之。

1月25日：转：《求扩散！武汉市出租车进社区分配清单》帮转。证实一下有用：同事几天前动过手术，明天要去医院换药。已向社区提出申请，听说多半能要到车。

大家过得很无奈，但至少有秩序起来。知道囯家出手，诸事有人管了，不再那样惶惶然。经过谎言和谣言轮番轰炸后，似乎自今日起，人心安定了许多。

大年初一转瞬即过。在这里，仍然要祝大家春节愉快。希望所有的恶与魔，随旧年而去，希望我们所有人一天天好起来。

26日：转：《紧急求助！征集全国酒店/旅馆——收留将困在外的湖北/武汉人》帮转。请全国人民包容湖北人，包容武汉人。无论以什么方式离开湖北，都得让他们有饭吃有地方住。你们的敌人是瘟疫，而不是湖北人和受害更重的武汉人。

上述记录，一并留存。

据微信二湘的七维空间 Today 对作者方方简介：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

据微信二湘的七维空间 Today发表方方3月6日日记后的读者留言，部分内容如下。

海子

“不怕有问题，就怕回避问题；不怕有矛盾，就怕掩饰矛盾。”领导干部既要听得进掌声，也要听得进嘘声，并能从嘘声中发现问题、解决问题。过去有“党有号召、团有行动”之说，今有“民有所呼、我有所应”，面对43天的“封城”，老百姓有怨言也在情理之中，关键在于要采取灵活多变的措施尽快把好事办好，从这个角度来说，方方做的不是很好吗？为什么要一再二、二再三地删呢？

• ɢᴇᴍᴇʟᴏʀᴅ👧🏻

想看昨天的文章！！

• 远耕

现在讲假话的人比03年多太多了

• 何小锋

历史的脚步，也是自己一步步走出来的心路历程。

• 🀄🀄🀄🀄

那句老话越看越有意思，，，，，解决不了问题，就把提出问题的人解决了

• fighting💤

沙发，封城日记写多久，我就看多久

Author

感谢读者一直陪伴着方方老师。（虽然远远不是沙发）-小编

• 吉它木影

先点在看，强烈支持，回头再仔细看每一个字！ 方方老师辛苦了！

• 和二

看不到3月5号的，出离的愤怒！应景一声，假的，假的

• W.T

回顾走过来的每一步，真相就摆在那里……

• 吉它木影

其实，多想这封城日记早点结束，让武汉人民可以自由自在的出来呼吸早春的空气！

• 雯雯妈

从小教育孩子要说真话。

• Lizabeth

看到最后一条的请大家包容湖北人包容武汉人。突然泪奔

• 单苏

出书顶好404页

• 守拙斋

字字皆辛苦 行行尽丹心

• Monnchchi

没有任何一个时候比现在更想朗读海子的诗，面朝大海，春暖花开，，，陌生人我也为你祝福，那幸福的闪电告诉我的 我将告诉每一个人……

• 赖皮虎

感觉方方老师像是时代的孤胆英雄，不胜唏嘘。

• 海子

建议方方的“武汉封城日记”书名就叫《说真话》！

• 方向

我们还能说什么？

• 西楚霸王

删，也是作假呵！ 没听到窗子里的喊声吗

• MU

然而讲蒋彦永的文章已经蒸发了。

• 西岐山人

假的假的，响彻云霄。 真的真的，404了。

• 孙云

这些点点滴滴的琐碎记录，连贯起来就是封城前后武汉人的真实经历……我们呼唤实事求是，却还在为真实的文字如何被允许生存而绞尽脑汁，不能不说是一种悲哀。

• 和二

常识是深刻中的深刻！保持队形

• 桂华生

除了买菜真的没被删外，好多都删了。唉，不准说话哦。我觉得李文亮医生不仅是什么疫情的＂吹哨者＂，他的伟大和不朽在于临死前说的一句话，这句话不仅仅像是一位医者，更像是一位思者，那就是：我觉得一个健康的社会，不应该仅仅只有一种声音。

• 传泽东方

方方老师也累了，架不住这样的日复一日的煎熬，更何况写文章是费脑筋的活，休息休息方方老师，武汉要写的东西太多太多，写不完的，关心你的读者会体谅您的，身体更重要。

• 七子

方方老师日记的立足点是如实点滴记录疫情期间疫区人民的百态生活，所起作用一是替基层民众鼓与呼，引起有关方面的关注重视，积极及时解决具体民生问题；二是直接具体批评疫情防控这方面的漏洞和不足，揭示社会问题所在，督促有关机构完善和建设相关的制度机制，就像所谓的啄木鸟的角色。对此我总觉得:第一，批评现实揭露问题天塌不下来，而恰恰利于我们除痈剜疮甚至壮士断腕，达至强身健体之目的，这是真正实事求是精神和辩证唯物主义的态度。第二，俩若讳莫如深，讳疾忌医，对问题视而不见，不直面，不正视，那问题只会越积越深，衍生更多更严重的后果，岂不是明着夸、暗着害，不担当、两面派作为吗？那样为害岂不更深远？

• zhang

蒋彦勇查了一下也是战士，SARS那年的英雄，李文亮一样的存在。多希望吃一堑长一智。

• Panny

复盘是必要的！日三醒吾身。何况是四十多天的闭关修炼！

• 水果朗姆酒

方方:封城后认识你，开始读你，感觉你就在我们身边，贴近我们。今天我很郁闷，因为团购菜过贵，我在业主群里说都吃不起了，恨不得自己去批菜吃，就被大家批判了一天，说我在给别人添乱。我不知道为什么会这样，我只是说了一句心理话而已。

• 陈志

武汉人民大喊的那一声声“假的”无疑是真的，而之前官员们口里的“可防可控”却是假的！

• 天涯芳踪

湖北人在成都。今天第四十九天了，不知道啥时候能回家。

• 羽馨

方方老师今天不想说话……

• 晨曦

分担风雨，分享阳光，方方老师日记不正是如此吗？难道害怕风雨，风雨就不存在了？用文字反映真实生活，才是现实主义创作风格。

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