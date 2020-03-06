明报透露 习近平拟赴武汉

据明报今天报道说，北京消息人士对该报称，习近平拟于近期前往湖北武汉视察新冠疫情防控工作。习近平1月28日在北京会见世卫总干事谭德塞时称，“这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署”，但他仅于上月10日和本月2日，分别在北京的社区和科研机构考察，其余与防疫工作相关的公开行程均不属第一线。习近平何时去武汉，据信时间尚未定。

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据明报今天报道称，孙春兰视察，住户楼上喊造假，京消息人士称习拟访武汉，料先赴金银潭。

该报道说，中国内地新型冠状病毒肺炎疫情近日有所缓和，明报获悉，中国国家主席习近平计划近期赴疫情最先爆发及最严重的湖北武汉视察。一直坐镇前线的国务院副总理孙春兰，昨日率领中央指导组到社区考察，其间有多名住户在楼上大叫“假的，假的”，抗议物业管理公司及基层干部为应付领导“做骚”，孙春兰立即要求调查事件，强调杜绝形式主义、官僚主义。

该报道引述北京消息人士称，习近平拟于近期前往湖北武汉视察新冠疫情防控工作。习近平1月28日在北京会见世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）时称，“这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署”，但他仅于上月10日和本月2日，分别在北京的社区和科研机构考察，其余与防疫工作相关的公开行程均不属第一线。

明报说，为防意外，习近平料慰问警察公仆社区。

据消息人士称，虽然中央尚未确定疫情转捩点已到，但疫情传播已有所缓和后，习近平料于近期亲临武汉。他称，习近平料将抵达最先收治患者的金银潭医院考察，包括武汉版“小汤山”的火神山医院、雷神山医院也是行程之一。此外，习近平也将进入社区慰问武汉当地居民。知情者表示，中国科学院武汉病毒研究所以及百步亭社区也是计划行程，但为防止意外状况，官方将选择安排如警察社区或公务员社区。

相比之下，担任中央领导小组组长的国务院总理李克强，1月27日“受习近平委托”到武汉考察指导防疫工作；担任中央指导组组长的副总理孙春兰，自1月22日起长驻武汉。

据该报称，孙春兰昨晨到武汉青山区翠园社区的屋苑“开元公馆”，实地察看社区防控和群众生活保障情况。网传短片显示，多名住户在楼上高叫“假的，全部是假的”。国务院属下《经济日报》的微信公号“陶然笔记”报道，住户主要反映的是社区物业假装让志愿者送菜送肉给业主、实际工作不足的情况。这是官媒罕有证实领导人落区遇到抗议。另有网上消息称，武汉市政府日前推出平价猪肉，但民众根本买不到，认为是虚假宣传。

明报指新华社昨报道，针对民众现场反映的困难和问题，孙春兰立即要求省、市领导深入调查，不回避矛盾，杜绝形式主义、官僚主义，要坚持务实作风，实事求是、切实解决问题，提升群众满意度。中央指导组昨日下午召开专题会议，研究进一步做好群众生活保障工作，强调要打通生活物资供应和社区服务的“最后一公里”，做好社区群众的心理疏导工作，让他们居家生活更安心。“陶然笔记”透露，武汉市已派人对社区的3000多户居民逐一上门，入户调查，了解民众具体诉求后着手解决。

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