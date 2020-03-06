朝鲜防疫杜绝中国人疑动真格 传中官方警告民众远离边境免遭朝鲜士兵枪杀

朝鲜严防新冠肺炎，中国当局警告市民，要远离朝鲜边界，否则有被朝鲜守卫开枪射杀的危险。据苹果日报引述图文消息显示，有关通知书上印有“中共青石镇蒿子沟村党支部”印章。但中国内媒财新网报道，管辖该村的吉林省通化市集安市青石镇政府，否认发出通知书。路透社中文网尚且没有看到刊发此消息。

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据苹果日报今天报道说，新冠肺炎路透社消息指，中国警告市民勿近边界，免遭朝鲜卫兵射杀。

苹果日报引述路透社消息，朝鲜严防武汉肺炎，中国当局警告市民，要远离北韩边界，否则有被朝鲜守卫开枪射杀的危险。照片显示，有关通知书上印有“中共青石镇蒿子沟村党支部”印章。但内媒财新网报道，管辖该村的吉林省通化市集安市青石镇政府，否认发出通知书。

该报道说，通知书本月4日发出，通知村民：“据朝鲜（北韩）向中国通报，朝鲜对新型冠状病毒肺炎疫情防控提到最高特别级，并要求中国边境地区切实加强管控，如若违反将开枪击毙，……，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》的要求，为切实保障我村人民群众生命和财产安全，即日起，禁止村民到鸭绿江实施捕鱼、倾倒垃圾、溜达、放牧、放鸡鸭等行为，禁止触碰、翻阅和损坏隔离拦阻行为，公安机关24小时对江边实行监视处理，如若发现将行政拘留，造成的一切后果自负。”

该报道说，不过，青石镇政府干部则对财新网指，先前就告诉过村民勿在鸭绿江上作业，“昨天（4日）晚上，我们挨家挨户告诉村民这个消息是不属实的，把上述告知书都收回了”。有干部推测，也许是当地村干部或组长为了加大呼吁力道才印发通知书，通知书数量不多，主要是针对靠近江边的养殖户，“鸭子总进江，管也管不了，村里看到了，也是怕（出事）”。

至于朝鲜是否有发函知会中方？这名干部回应，“这个不是很清楚，现在暂时没有，我们这边没收到正式的文件。”

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