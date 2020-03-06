港媒说《大国战“疫”》“低级红” 该休矣 网问背后推手呢?

最近在新冠肺炎（俗称武汉肺炎）疫情肆虐中国大陆，世界各国都深受疫情所害，数以千计的人民不幸死亡，近十万人被病痛折磨之际，一部由中共文宣部门指导发行的图书《大国战“疫”——2020中国阻击新冠肺炎疫情进行中》还尚未出版，就在外界舆论的一片质疑声中，被官方主动叫停下架。香港01称此类低级红该休矣。中国网络对此类奉承讥为高级黑与低级红，呼吁问责背后文宣意识形态高级推手。

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据香港01今天报道说，《大国战“疫”》遭下架，“低级红”该休矣。

据该报道，此书最早是在2月26日，由新华网报导将于近日出版。当时中共官媒介绍称，该书是在“中央宣传部、中国国务院新闻办公室指导”下“紧急编辑制作”，从“200余万字主流媒体公开报导中精选相关素材、进行整编”，集中反映中共总书记习近平“作为大国领袖的为民情怀、使命担当、战略远见和卓越领导力”。

香港01说，报导即出就招致舆论一片嘘声，被批评为疫情尚未结束就忍不住要“下山摘桃子”。当前疫情形势如此严峻，数千疫情死者尸骨未寒，近十万人被感染，数十万人被隔离，数万医护人员冒死奋战在抗疫一线，近六千万湖北人仍被封锁在家中，全国人民人心惶惶，到处都是死寂的空城，中国经济社会发展和国家秩序遭受数十年未有的重创。而这场大劫难又是彻头彻尾的人祸，政府因防控和管理不善造成的错误与责任还远未调查理清，宣传系统的一些官员不配合整个国家防控疫情的大局，当此之时不去反思如何加强和改善防疫抗疫的工作，反而在民众尚未脱离灾难之时，就开始急不可耐地丧事喜办，阿谀逢迎，出书自擂，把最高领导人放到火炉上烤，其心态之扭曲令人叹为观止。

该报道称，而诸如此类“低级红”的追捧，近期并不少见于中国官媒。如，2月29日有中央级媒体在整个国家深受疫情伤害、民心难安之际发表《日子过得像蜜一样甜》的宣传报导，讲述黑龙江省82岁老农民尤桂兰在自家见到习近平，感激不尽，觉得这一辈子值了。对于一个中国农民来说，能在自家见到最高领导人，心情兴奋，可以理解，但就在此时，当整个国家正深受疫情冲击，民众正承受牺牲并为未来工作和生活担忧的情况下，这种文章实在是让人不忍猝读。

更有甚者，已经有媒体开始刻意鼓吹中国对世界抗击疫情的贡献。近日有不少官媒都在转载一篇自媒体文章《理直气壮，世界应该感谢中国》，文章本末倒置、强词夺理，声称“美国欠中国一个道歉，世界欠中国一声感谢”，吹捧中国防疫“惊天地、泣鬼神”，却根本无视疫情起源于湖北武汉，而且也正是因为地方官僚在疫情爆发之初的昏聩无能以及疫情预警系统的缺陷，才导致疫情在全球扩散的最基本事实。这等常常出现在网络中，错误百出、穿凿附会和自相矛盾的民粹主义网文，如果出现在民间自媒体，人们最多也就一笑了之，不料却在国家和人民承受巨大灾难之际，堂而皇之地刊登转载于各个官媒，令海外侧目，实在匪夷所思。

据香港01说，要认识到，由于数千年以来“百足之虫，死而不僵”的封建遗毒和威权体制下“宁左勿右”的投机主义官场文化，类似于上述的“低级红”文宣行为，在中共历史上屡见不鲜。近年来随着中共为克服“政令不出中南海”危机而对威权主义体制的空前强化，又在相当程度上客观助长了官僚系统的“低级红”。而“低级红”看似在披着“政治正确”外衣输送忠诚，其实是抱着极端自私的投机心理，把领导人和国家的形象放到了火上去烤，在解构而不是强化领导人和国家的形象、权威。毕竟，领导人和国家的形象、权威，自古以来都不是、也不可能是建立在拍马逢迎上，而只可能建立在心系人民、让人民过上美好生活，推动社会进步上。习近平所以能成为“人民领袖”，毛泽东以来中共最具权威的领导人，被认为是为中国开创了一个新时代，就是因为他上任以来的实干精神获得了党内和人民认同，而不是由那些阿谀奉承之词来支撑。

据该报说，所幸的是，针对“低级红”乃至“高级黑”，中共决策层还有清醒认识。2019年2月27日，中共决策层曾专门发文明确要求制止任何形式的“低级红”、“高级黑”，以及宣传领域的形式主义。然而从最近的《大国战“疫”》事件、《理直气壮，世界应该感谢中国》文章，以及早前的“梁家河大学问”、“伟大领袖”巨幅照片来看，即便中共三令五申，明文禁止，可渗透在体制和政治文化中的“吹捧文化”仍阴魂不散。不论是基于抗击疫情的大局考量，还是整治官场文化，中共都应反躬自省，制止各类低劣“捧杀”事件，彻底清理宣传领域无处不在的“低级红”、“高级黑”现象。防止“低级红”的谄媚文化，对中共来说，永远都是进行时。

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