美国对中国使硬 对台关系码上加码

在美国众议院以415比零票的超高票数通过旨在协助台湾维护邦交、拓展国际空间的“台北法”后，中国政府对美国国会“操弄”涉台议案表示愤怒与不满，并要求美国阻止法案成为法律。不过正在台北访问的美国在台协会主席莫健却加码表示，在蔡英文总统的第2任期中，美国将“加倍力量”，扩大台湾在全球舞台的参与。据美国之音报道说，此外，美国众议院又出现一个新的提案，要求特朗普政府采取行动支持台湾公民在国际金融组织的公平就业。

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道说，美众院通过“台北法”，中国不满，美再加码。

美国众议院星期三(3月4日)通过“台北法”的票数，显示美国国会两党对台湾不分党派的支持，在415票中，民主党有220票，共和党有194票，众院议长佩洛西(Nancy Pelosi, D-CA)罕见的对“台北法”的通过发表声明，突显这个法案特别之处。佩洛西说，数十年来美国国会都是不分党派与台湾站在一起，“透过这个法案的通过，国会再度确认我们对一个自由、开放和民主台湾的强力支持。”她还说，“今天和所有的日子，美国国会都在持续对全世界发出信息说，美国与台湾站在一起。”

该报道说，对于美国国众议院表决通过“台北法”，中国政府一如惯例表达了强烈不满和愤怒，批评美国国会是在干涉中国内政、挑起两岸事端，还要美国阻止法案成为法律。

与此同时，就在法案通过后几个小时，台湾总统蔡英文在台北总统府会见来访的美国在台协会主席莫健(James Moriarty)，对美国众议院以高票数通过台北法、采取具体行动支持台湾维护邦交与强化美台关系的做法表示感谢。莫健告诉蔡英文，“在蔡总统的第2个任期中，我们将再加倍努力扩大台湾在国际舞台的参与，目前正在扩散的新冠疫情证明了这个必要性。”据莫健指出，美台关系的重要基础是彼此的共享价值，美台合作如今已经扩大到科技与人道主义的领域，让彼此能够面对共同威胁并驱动全球进步，双方将“共同努力、共同繁荣”。

据莫健还说，台湾“以谨慎、透明和植基于证据的方式来控制疫情扩散，见证了它的民主制度的强大”，让全世界看到台湾能够带给国际组织的价值，“全世界的国家都能够从台湾的知识、经验与慷慨中获益。”

该报道称，中国外交部发言人赵立坚星期四在例行记者会上说，这个法案“严重违反”一个中国原则和中美三个联合公报规定,中方要求美国“采取切实举措阻止有关议案通过成法，”以免严重损害中美关系和台海和平稳定。中国国台办发言人朱凤莲也透过官方《新华社》表示，美国国会涉台议案“公然阻挠其他国家同中国建交、助台拓展所为‘国际空间’,毫无道理，”中方坚决反对美国“以任何形式干涉中国内政。”

朱凤莲还批评美国国会“一而再、再而三操弄所谓涉台议案”,只会在两岸间挑起更多事端，为中美关系制造更多麻烦。此外，她也把箭头指向台湾，称民进党政府“总是试图通过这种形式挟洋自重”,结果只会加剧两岸关系的紧张和动荡，破坏台海和平稳定。

美国之音说，不过关于“操弄涉台议案”，众议院近日又出现一个支持台湾的新提案，这是由科罗拉多州共和党籍的蒂普顿(Scott Tipton, R-CO)和乔治亚州民主党籍的众议院斯科特(David Scott, D-GA)上周提出的“2020台湾公平雇佣法”(H.R. 6014)，内容是要求美国财政部长指示各国际机构的美国执行董事发声并使用表决权，确保这些机构在雇佣过程中不歧视台湾公民。此前世界银行要求台湾籍雇员必须持有中国护照才能保证被录用的规定引起争议，美国参、众两院议员曾致函世界银行行长马尔帕斯(David Malpass)表达不满，并称这种做法并非国际组织的共识。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅