香港微生物专家去年底警告中国或有严重疫情爆发 港府通知北京否?

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇接受内地传媒访问时首次透露，于去年12月24日已通知食物及卫生局局长陈肇始指，相信内地有一个很严重的疫情爆发。星岛日报今天报道说，袁国勇其后回复该报指，在访问中误称去年平安夜，实为去年除夕夜。他解释自己“年纪大”，出现口误。

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据星岛日报今天报道，袁国勇称去年除夕夜已通知陈肇始，内地或有严重疫情爆发。

报道称，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇接受中国内地传媒访问时首次透露，于去年12月24日已通知食物及卫生局局长陈肇始指，相信内地有一个很严重的疫情爆发。星岛日报今天报道说，袁国勇其后回复该报指，在访问中误称去年平安夜，实为去年除夕夜。他解释自己“年纪大”，出现口误。

报道指袁国勇接受凤凰卫视访问时解释指，因为他和内地学者有很多交流，已知道有一些事情正在发生，亦已经通知说要作准备。而在今年1月10日，在香港大学深圳医院看到第一个病例。虽然那个病例已经送去第三人民医院，但已经采到其标本，并在1月12日已知道他是感染新型冠状病毒。他又指，相关情况亦已汇报予卫生署、卫生防护中心，所以本港的防备是很早。他重申，香港在疫情开始时是走快了3步，但指直到有第一个输入个案时，他们开始慢下来，没有及早将边境人流减低，并承认“这个的确是慢了。”

据袁国勇又指，虽然在1月25日已建议控制边境，但估计因香港开放型经济特质，令政府采纳方案的速度慢了。他又指，现在回头看，这个影响也不大，并指虽然起初的病例是来自中国内地，但其后的亦为本地的病例，现在总确诊数目比新加坡更少。

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