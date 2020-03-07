中国疫情减缓 传习近平近期慰访金银潭

香港明报首先透露北京虽然尚未确定疫情转折点已经出现，但疫情传播已有所缓和，预料习近平近期将亲临武汉，考察最先收治患者的金银潭医院。而武汉版“小汤山”的火神山医院、雷神山医院也是行程之一。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎港媒说：中国疫情缓和，习近平拟访金银潭火神山。

中国的武汉肺炎疫情有所缓和，香港明报披露，中国国家主席习近平计划近期赴湖北省武汉视察，当地最先爆发疫情，情况也最严重。明报6日引述消息人士说，北京虽然尚未确定疫情转折点已经出现，但疫情传播已有所缓和，预料习近平近期将亲临武汉，考察最先收治患者的金银潭医院，武汉版“小汤山”的火神山医院、雷神山医院也是行程之一。

消息说，此外，习近平也将走入社区慰问当地居民。知情人士说，中国科学院武汉病毒研究所以及百步亭社区也是计划行程，但为防止意外情况发生，官方将选择安排例如警察社区或公务员社区。

中央社说，2019年冠状病毒疾病爆发后，外界怀疑武汉病毒所是病毒的可能来源，目前虽无法证实，但争议未息；而住户多达4万户的百步亭社区曾于1月18日疫情尚未透明化期间举行“万家宴”活动，事后传出严重感染。

此前，习近平1月28日在北京会见世界卫生组织祕书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，“这一次的疫情防控工作，我一直是在亲自指挥、亲自部署”，但他仅于2月10日和本月2日，分别在北京的社区和科研机构考察，其余与防疫工作相关的公开行程都不属于第一线。

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