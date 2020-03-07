中国疫情新报 确诊首降两位数 境外回传忧增

中国国家卫生健康委员会官网今早通报，3月6日，新冠肺炎新增死亡病例28例，累计死亡3070人；新增确诊病例降至2位数来到99例，创1月21日以来新低，累计确诊8万651例。

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据中央社今天引述中国官方消息，指中国新冠肺炎新增确诊降至2位数，境外输入续增。

根据中国国家卫生健康委员会官网今早通报，3月6日，武汉肺炎新增死亡病例28例，累计死亡3070人；新增确诊病例降至2位数来到99例，创1月21日以来新低。据通报上，中国大陆3月6日新增2019冠状病毒疾病（COVID-19）境外输入确诊病例24例（其中甘肃17例，北京3例，上海3例，广东1例），比昨天通报增加8例。截至3月6日午夜，累计境外输入确诊病例60例。

湖北方面，据湖北省卫健委通报，湖北6日新增确诊病例74例均来自武汉市，其他16个州市已连续两天无新增确诊。

中国全国6日新增治愈出院病例1678例，解除医学观察的密切接触者4773人，重症病例减少248例。

该报道称，截至3月6日午夜，大陆31个省市区现有确诊病例2万2177例（其中重症病例5489例），累计治愈出院病例5万5404例，累计死亡病例3070例，累计确诊病例8万651例，现有疑似病例502例。累计追踪到密切接触者67万2458人，尚在医学观察的密切接触者2万6730人。

其中，湖北6日新增确诊病例74例（武汉74例），新增治愈出院病例1502例（武汉1157例），新增死亡病例28例（武汉21例）；现有确诊病例2万1239例（武汉1万9011例），其中重症病例5359例（武汉5028例）。

湖北累计治愈出院病例4万3468例（武汉2万8511例），累计死亡病例2959例（武汉2349例），累计确诊病例6万7666例（武汉4万9871例）。新增疑似病例47例（武汉46例），现有疑似病例301例（武汉256例）。

据通报，截至3月6日午夜，香港特别行政区累计确诊病例107例（出院51例，死亡2例）；澳门特别行政区10例（出院10例），已逾一个月无新增确诊。

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