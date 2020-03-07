新冠病毒 全球经济有负增长风险

法国独立经济机构的专家认为，如果3月20日还无法稳定中国以外新型冠状病毒的疫情，全球经济将可能遭到史无前例的冲击。

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本台法文报导提到，新型冠状病毒在全球蔓延的趋势显示，中国境外的发展速度似乎更迅猛。在此背景下，金融界正在重新评估当前疫情对世界经增长与企业业绩的影响。就此，法国独立金融机构的经济学家在接受本台法语经济组记者采访时分析认为，本次卫生危机对世界经济的冲击有可能会是史无前例的。

“人们不再走动，不再购物，不再旅行。失去了信心。但人们失去了信心，就会储蓄，也就不再花费。这会对需求造成冲击。然后会冲击到供应。在隔离状况下，比如中国隔离了5600万人，这就意味着5600万人不工作。这两类冲击，在几周前还被认为只是集中于中国。但之后问题发生了变化，既然供需之间的关系波及那些疫情没有控制的国家，如同3月20日还无法稳定，中国之外的发病数量，那时就进入了另外一种完全不同的图样，从政府所需采取的控制措施角度而言：限制流动等等，那时，就是不再是说半点的经济降幅， 而是许多点。这也就意味着世界将首次，不仅是自2008年以来没有发生过的，甚至是二战以来都没有发生过的，在全球范围出现负增长。”

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