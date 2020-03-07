习或访前武汉疫情再反复引聚焦 监狱养老院确诊爆棚

新冠肺炎疫情仍在扩散，最新数据显示，截至3月5日，武汉市内监狱、公安看守所、未成年犯管教所、养老院、福利院、精神病院等特殊场所累计确诊1795人、疑似164人。对此，中央指导组副组长陈一新指出，武汉有关单位把特殊场所疫情防控，作为近期重中之重来抓，总的情况是好的，但仍存在不少薄弱环节。评论指消息透露习近平酝酿视察武汉疫情，更推武汉疫情为聚焦中心点。

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据东森新闻今天报道说，武汉“监狱、养老院”等地爆感染！累计确诊达1795人。

根据中国政法委今（7）日通报内容，陈一新6日到武汉监狱、公安看守所、戒毒所、未成年犯管教所、养老院等特殊场所，督导疫情防控工作落实情况。他表示，当前武汉疫情防控形势持续向好，武汉保卫战进入“决战决胜”新阶段，但武汉疫情防控任务依然艰钜繁重，特别是特殊场所疫情防控还潜藏风险。

据陈一新指出，湖北省武汉市有关单位把特殊场所疫情防控作为近期重中之重来抓，总的情况是好的，但仍存在不少薄弱环节，特别是武汉市女子监狱因管理失责，导致已确诊刑满释放人员黄某英离汉赴京，造成重大风险，迫切需要汲取教训、引以为戒。

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