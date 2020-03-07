受新冠肺炎疫情影响中国1-2月出口同比下降17.2%

受新冠肺炎疫情影响，今年头两个月中国出口急剧萎缩，同时，进口也有所下降。根据中国海关总署3月7日发布的数据，以美元计，今年前两个月中国出口同比下降17.2%；进口同比下降4%，下降20.5个百分点。

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中国海关总署的数据显示，以美元计价，今年前两个月中国进出口总值5919.9亿美元，下降11%，其中，出口2924.5亿美元，下降17.2%；进口2995.4亿美元，下降4%。数据显示，以美元计，1月至2月贸易逆差70.9亿美元，去年同期为顺差414.5亿美元。这是2018年4月以来首次录得贸易逆差。

若以人民币计，1~2月，中国货物贸易进出口总值4.12万亿元，按年下降9.6%。其中，出口2.04万亿元，下降15.9%；进口2.08万亿元，下降2.4%。今年前两个月贸易逆差为425.9亿元人民币，去年同期为顺差2934.8亿元人民币。中国海关表示，中国对主要发达国家出口均弱于总体水平，对欧盟、美国和日本进出口下降。最近中国官方制造业数据显示，2月份工厂活动以有史以来最快的速度收缩，甚至比全球金融危机期间还要糟糕，新订单急剧减少。

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