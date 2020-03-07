口罩争夺战 新冠肺炎疫情后中国进口20亿

中国海关总署今天发布前2月外贸进出口数据显示，武汉肺炎疫情爆发后，截至2月底，中国已进口20.2亿只口罩，以及2538万件防护衣。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，武汉新冠肺炎爆发后，中国进口20亿只口罩。

据官方发布，1月24日至2月29日，中国海关共验放疫情防控物资24.6亿件，价值人民币82.1亿元。其中防护用品共24亿件，主要包括口罩20.2亿只，防护衣2538万件。

据官方报告，由于适逢农历春节，中国海关指出，今年前2个月，铁矿砂、原油、煤和天然气等大宗商品进口量分别增加1.5%、5.2%、33.1%和2.8%。同期农产品进口值也成长6.8%，其中大豆进口量增加14.2%，猪肉进口量增加1.6倍，并称“有力保障了春节前后市场供应和重点民生商品价格的稳定”。

根据官方资料，中国是口罩生产第一大国，2019年生产超过45亿只，年产值102亿元，占全球产量一半。

但2019冠状病毒疾病疫情爆发后，因为需求暴增，中国反过来向外大举收购口罩；旅居海外的中国侨民也在当地疯狂扫货寄回中国国内，造成多国民众迄今买不到口罩。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅