台媒透露华春莹丈夫脑癌病逝北京 指享年55岁曾夺《财富》榜21名

中国建筑集团有限公司6日在官网发出一篇讣告表示，中国建筑集团有限公司原党组书记兼董事长，同时也是中国共产党第十九届中央委员会候补委员的官庆，在6日于北京逝世，享年55岁。东森新闻说据了解，官庆的妻子正是中国现任外交部新闻司司长兼发言人华春莹，根据家属的意愿，不会举办告别式，丧礼则从简处理。中国网络昨天多传此消息，网友向华春莹致哀，但留言均遭删除。

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据东森新闻今天报道，华春莹丈夫脑癌病逝北京，享年55岁曾夺《财富》榜21名。

据该报道，官庆早年在中国建筑西南设计研究院工作，于2011年4月出任中国建筑工程总公司总经理，同时也是中国共产党第十九届中央委员会候补委员。在他的领导之下，中国建筑工程集团服务范围遍布多地，投资开发、工程建设和勘察设计等业务都有涉略，曾在2019年夺下《财富》世界500强（Global 500）榜单中的第21名，还获得国际3大信用评等机构穆迪（Moody\'s）、标准普尔（S&P）和惠誉国际（Fitch Ratings）A级的信用评等。

报道引据《新京报》消息，官庆曾缺席2019年的中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议（四中全会），当时就有消息传出是因病缺席。离奇的是，这次的四中全会分别有2名中央委员与3名候补委员席，而目前5人中有3人离世，1人遭到逮捕，最后1人下落不明。

有消息说，不过至此没有中国官方媒体确指官庆是华春莹丈夫。

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