弱弱的方方日记如此劲呼: 政府，请收起傲慢 谦卑地向你们的主人——以百万而计的武汉人民感恩

武汉当局发动感恩教育运动，要求教育武汉民众感恩总书记，感恩共产党。但这一消息引发武汉民众的悲愤。一位名为周社的网友在方方日记后留言说，武汉人民经历了这么大的劫难，付出这么大的牺牲，惊魂未定，政府不想着如何救治病患、加强服务、安抚人心，那么急着要他们去感恩，真是不懂公仆们的思维逻辑。你就是要表忠心，把工作真正做好不是最好的尽忠尽职吗？难道偏好武汉大妈在高楼上扯着喉咙喊“假的！假的！”那一口？

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方方3月7日日记中说，今天频繁地出现在人们聊天中的一个词，叫“感恩”。武汉的领导要求人民向党和国家感恩。真是奇怪的思路。政府是人民的政府，它的存在是为人民服务的。政府公务员是人民的公仆，而不是相反。不明白领导们天天学习，怎么学反了向？武大教授冯天瑜先生说：“在谢恩问题上，切勿颠倒人民与当权者的关系。把当权者视作恩主，要求人民跪伏谢恩的论者，请听听马克思1875年的言说：马克思痛恶拉萨尔的国家至上论，指出‘需要人民对国家进行极严厉的教育’（《哥达纲领批判》）。”武汉乃至湖北，哪一届领导人都会尊重冯先生，他所讲的这番话，新来的领导，如有文化，应该会听进去吧？

方方日记说，是的，疫情到今天，基本得到控制，这真的是需要感恩的。但是，站出来的感恩者应该是政府。政府首先要向武汉几千个死者家属感恩，他们在亲人枉遭横祸，连送终和办丧事机会都没有的情况下，强忍悲痛，克制自己，几乎无人吵闹；政府要向躺在医院里苦苦与死神抗争的五千多重症病人感恩，是他们的顽强坚持，让死亡名单数字增长很慢；政府要向本地所有的医护人员和外援的四万多白衣天使感恩，是他们冒着危险，从死神手上夺回一个个生命；政府要向在封城期间，奔波在各条路上的建设者、劳动者和志愿者们感恩，因为有了他们，这座城市才能正常运转；政府最要感恩的是九百万困守在家、足不出户的武汉人民，没有他们克服重重困难，努力配合，疫情控制根本就是一件不可能的事。事至如今，对于上述的奉献者，对于武汉人民，用怎么样美好的词汇去形容都不过分。政府，请你们收起傲慢，谦卑地向你们的主人——以百万而计的武汉人民感恩。

据方方日记说，接下来，政府还要尽快向人民谢罪。现在，是最应该反思和追责的时候。一个理智的有良知的并能顺应民意安抚民心的政府，在疫情向好的此时，急需做的一件事，即迅速成立追责小组，立即详细复盘疫情始末，查明是谁误了时间，是谁决定不将疫情真相告知民众，是谁为了面子上的光鲜，欺上瞒下，是谁把人民的生死置于政治正确之后，是多少个人，多少双手，导致了这场灾难。谁的责任由谁来担，尽快给人民一个交代。同时，政府还应敦促相关部门的官员，比方，主政的官员，宣传部门的主要官员，媒体的一把手，卫生部门的主要官员，医护人员死亡巨多的医院官员等，立即进行自查自究，误导民众的，导致伤亡的，先自行引咎辞职吧。是否有刑责，由法律过问。不过，以我的印象，中国大多官员少有反思自己的事，更不谈引咎辞职。如此这般，民众至少是可以写一份敦促书，敦促那些视政治如命根，视民生若草芥的官员引咎辞职吧？这些手上带着血的人，怎么还可以在湖北或武汉人民面前指手画脚呢？做个假设：如果真有十到二十个官员自行引咎辞职，说明这一代官员们，多少还有点良心。

方方日记里说，今天的傍晚，一个著名作家给我发了一个短信，他说了一句意味深长的话：“谁能想到次生灾害会落到汉语上？”感恩这个美好的词语，它的未来会满身污秽吗？而今天，它会成为敏感词吗？

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