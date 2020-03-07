当局弃保? 官媒罕见厉批孙杨“

中国28岁的著名游泳运动员孙杨，早前被国际体育仲裁法庭（CAS）判处禁赛8年，这意味其运动员生涯提早“玩完”。中国不少网民寄予同情，力撑孙杨上诉到底。不过，自法庭公开仲裁报告，解释该案诸多争议后，中国舆论开始出现变化，中国的最高人民检察院机关报《检察日报》更罕有地评论孙杨“无知及无视”，网民亦纷纷表示，官方已放弃曾被视为国际大赛“夺金机器”的孙杨。

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据苹果日报今天报道说，孙杨出事，官媒放弃孙杨， 《检察日报》狠批：不配合药检是错的。

28岁的中国著名游泳运动员孙杨，早前被国际体育仲裁法庭（CAS）判处禁赛8年，这意味其运动员生涯提早“玩完”。内地不少网民寄予同情，力撑孙杨上诉到底。不过，自法庭公开仲裁报告，解释该案诸多争议后，内地舆论开始出现变化，中国的最高人民检察院机关报《检察日报》更罕有地评论孙杨，网民亦纷纷表示，中共已放弃曾被视为国际大赛“夺金机器”的孙杨。

据《检察日报》周三特别全版刊出3篇评论文章，均认同国际体育仲裁法庭对孙杨的裁决，内容主调离不开：“孙杨不配合药检取样的决定是错误的”，甚至批评他“无知及无视”，“如果把个人的荣辱和国家捆绑在一起，那麽最终必然会进退失据”。

该报道称，其中一篇题为《无视规则将会承担相应后果》的文章，更直指孙杨案已无可疑及可议之处，“一是事实认定，其二是规则适用”。文章谓，不论孙杨有没有暴力抗检、尿检官有否违规拍照等，“这些细节事实的辩护意见并不能影响仲裁庭对本案基本事实的认定，即由于孙杨的不配合，药检人员未能完成这次药检取样”。至于在规则适用上，根据《世界反禁药条例》的明文规定，“毋庸讳言，孙杨不配合药检取样的决定是错误的。”

该文章续称，孙杨不配合药检取样的原因可能有两个，分别是无知及无视，“首先，孙杨可能并不完全知晓上述规则的内容以及违反该规则的后果。但是，作为一名职业运动员，而且是接受过数十次兴奋剂检测的著名运动员，他应该知晓有关的规则。在这个问题上，无知者不能无罪。其次，他可能未给予该规则足够的重视，没有严格遵守规则的行为习惯”。

该报道指出，而另一篇题为《观察孙杨事件的三双慧眼》文章则指，要观察孙杨事件，需要具备3对“慧眼”，公平竞赛意识、规则理性及证据理性。“事实明摆着，取血样没有多少技术难度，护士足可完成这一工作；取尿样更是毫无技术难度，只要智力正常，感官健全，谁都可以监视当事人提供尿样。因此，即使取尿样的日常工作是厨师、建筑师或者理发师，都不影响取样的有效性”，而孙杨案所涉及规则明确并符合规则。据文章说，“从听证会情况看，孙杨一方战绩不佳，与其说是程序不公或者律师不得力，不如说是孙杨一方的事实和证据本身就不够有利兼有力。”

该报道认为，第三篇文章用词更重，还将矛头指向内地体育管理当局，狠评中国过去在国际竞技体育比赛宣传方面存在许多错误，导致一些运动员对自身行为有错误的认识，“国际竞技体育比赛只是商业活动，因此，胜负都是常事”，“如果把个人的荣辱和国家捆绑在一起，那么最终必然会进退失据”。

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