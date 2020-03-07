新冠肺炎也不能阻挡 习近平提出中国2020年全部脱贫必须如期实现

中国国家主席习近平敦促到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫必须如期实现，并指这是一场硬仗。习近平要求中央财政要继续增加专项扶贫资金规模，各级财政也要保证脱贫攻坚的资金需求，加强扶贫资金监管，提高资金使用效率和效益，对已经实现稳定脱贫的地方，各地可以统筹安排专项扶贫资金。

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据路透社报道说，习近平提出中国2020年全部脱贫必须如期实现，要继续增加专项资金规模。

中国国家主席习近平周五表示，到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫必须如期实现，这是一场硬仗；中央财政要继续增加专项扶贫资金规模，各级财政也要保证脱贫攻坚的资金需求，加强扶贫资金监管，提高资金使用效率和效益，对已经实现稳定脱贫的地方，各地可以统筹安排专项扶贫资金。

中国中央电视台（CCTV）援引习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话报导称，脱贫攻坚目标任务接近完成，贫困人口从2012年年底的9,899万人，减到2019年年底的551万人，贫困发生率由10.2%降至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决。

据习近平说，“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦不能停顿，不能大意，不能放松。”他说。

他并指出，脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，必须高度重视面临的困难挑战，剩余脱贫攻坚任务艰巨，新冠肺炎疫情带来新的挑战，巩固脱贫成果难度很大；今年是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重，要求更高。习近平强调，要分区分级精准防控策略，努力克服疫情影响，疫情严重的地区，在重点搞好疫情防控的同时，可以创新工作方式，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚。

该报道指，习近平说，“今年脱贫攻坚任务完成后，中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，世界上没有哪一个国家能在这么短的时间内帮助这么多人脱贫，这对中国和世界都具有重大意义。”

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