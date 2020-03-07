新冠肺炎数千逝者 中国成立律师团帮助索赔 官方尚未回应

来自中国九个省市及旅外访学律师成立“新冠肺炎索赔律师顾问团”，为在中国境内因感染新冠病毒而病逝的感染者及医护人员家属的索赔行动提供法律谘询，以抚慰逝者家属的损失和伤痛。中国当局严控律师维权，官方尚且没有对此做出回应。

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据光华网今天报道说，新冠肺炎下中国律师成立顾问团，助逝者家庭索赔。消息说，由18位律师组成的索赔顾问团认为，因新冠肺炎而受害的家庭，其惨重损失理应得到扶助和偿还。

来自中国九个省市及旅外访学律师成立“新冠肺炎索赔律师顾问团”，为在中国境内因感染新冠病毒而病逝的感染者及医护人员家属的索赔行动提供法律谘询，以抚慰逝者家属的损失和伤痛。上述法律顾问团是于周五正式成立，目前共有18位律师成员。

据该报道说，该顾问团在一篇声明中指出，自疫情爆发至今，中国境内已有超过8万人染病、超过3000人病逝，患者和逝者的生命财产遭受了巨大损失，成千上万的家庭家破人亡。

法律顾问团认为，这些受害者及家庭的惨重损失理应得到扶助和偿还。

该顾问团在一篇声明中指出，由于政府部门前期迟迟不公开所掌握的“人传染人”疫情信息，导致民众没有及时采取防疫措施，造成大规模传染。据声明说，“后继产生连锁反应，医院床位不足、医疗和防疫物资不足、隔离场所不足等，加剧了传染几率，让更多的健康人士和医护人员被感染，甚至出现‘灭门’惨案，所以应当赔偿责任的主体主要是政府部门。”

据顾问团希望，通过责任单位的赔偿，能够给逝者家属一些抚慰，同时也督促政府承担责任并吸取防疫教训，推动中国防疫事业的进步，避免悲剧再次上演。

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